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Peter Sutcliffe: İngiltere’de 13 kadını çekiç ve tornavidayla öldüren seri katil koronavirüsten öldü

13.11.2020 14:47 | Son Güncelleme:
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Peter Sutcliffe: İngiltere’de 13 kadını çekiç ve tornavidayla öldüren seri katil koronavirüsten öldü

İngiltere'de "Tanrı beni fahişeleri öldürmekle görevlendirdi" diyerek 1975-80 yılları arasında 13 kadını çekiç, bıçak ve tornavidayla öldüren, yedi kadını da öldürme girişiminde bulunan seri katil Peter Sutcliffe'in koronavirüsten öldüğü açıklandı.

İngiltere'de "Tanrı beni fahişeleri öldürmekle görevlendirdi" diyerek 1975-80 yılları arasında 13 kadını çekiç, bıçak ve tornavidayla öldüren, yedi kadını da öldürme girişiminde bulunan seri katil Peter Sutcliffe'in koronavirüsten öldüğü açıklandı.

74 yaşındaki Sutcliffe, 1981'de yakalanmış 20 kez müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Durham Cezaevi yetkilileri, obez ve diyabet hastası olan Sutcliffe'in hastanede koronavirüs tedavisini reddettiğini söyledi.

Polis 9 kez sorguladı ama cinayetlerine devam etti

Polis toplam iki-buçuk milyon saat mesai harcamasına ve 11 bin sorgulama yapmasına rağmen Sutcliffe'i altı yılda yakalayabilmişti. Sutcliffe, polis tarafından dokuz kez sorgulanmasına rağmen cinayetlerine devam etmişti.

Peter Sutcliffe'in kurbanlarının yaşları 16 ila 42 arasında değişiyor. Sutcliffe'in kurbanlarının hepsi seks işçisi değil.

Sutcliffe ilk cinayetini Ekim 1975'te işlemiş, dört çocuk annesi 28 yaşındaki bir kadını öldürmüştü. Ancak Sutcliffe'in cinayetlerinden önce en az üç kadına saldırdığı belirtiliyor.

1969'da Sutcliffe'in içinde taş olan bir çorapla bir kadının başına vurduğu, ancak kadının şikayetçi olmadığı belirtiliyor.

Sutcliffe'in kurbanlarının yaşları 16 ila 42 arasında değişiyor.

'Beni daha önce yakalayamamaları mucize'

Mahkemede Sutcliffe, "Beni daha önce yakalayamamaları bir mucize. Oysa ellerinde her türlü bilgi vardı" demişti.

Sutcliffe, Ocak 1981'de polisin sahte plakalı bir aracı durdurmasıyla yakalandı. Polis yetkililerine göre arabada Sutcliffe'in yanında bir seks işçisi vardı ve torpido gözünde tornavidalar bulundu.

Polis memurlarının tuvalete gitmesine izin verdiği Sutcliffe, bıçak ve çekicini ise bir binanın önüne atmıştı.

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