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PETKİM Klor Fabrikasında HCL tankında sızıntı: Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 00:57 | Son Güncelleme

İzmir'in Aliağa ilçesinde,faaliyet gösteren PETKİM klor fabrikasında iddiaya göre HCL tankında yarılma sonucu yaşanan sızıntıdan etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

PETKİM Klor Fabrikasında HCL tankında sızıntı: Yaralılar var

Olay, saat 21.00 sıralarında meydaha geldi. Aliağa ilçesinde kurulu bulunan PETKİM Klor Fabrikasında HTC (Asit tankı) tankında yarılma meydana geldi. Bunun ardından tankta sızıntı yaşanırken, yakınında bulunan 3 işçi etkilendi.

Yetkililerin durumu bildirmesi üzerine,fabrikaya sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslara alınan yaralılardan Ümit G. Çiğli Eğitim ve Araşırma Hastanesine, Cem C. ve Mahmut Ç. ise Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

UZMAN EKİPLER TANKA MÜDAHALE ETTİ

Bu arada sızıntının yaşandığı tanka, fabrika bünyesinde görevli uzman ekipler tarafından müdahale edildi. Sızıntı kısa sürede giderilirken, endişe edilecek bir durum olmadığı ifade edildi. Tankın onarımı ile ilgili çalışmalar sürdürülüyor. (DHA)

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