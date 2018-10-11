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Petkim'de iş kazası: 1 işçi öldü, 2 işçi yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2018 17:35 | Son Güncelleme

İZMİR'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren Petkim'de, bakım sırasında üzerlerine elektrik panosu düşen 3 işçiden Nihat Abaylı (43) yaşamını yitirirken, 2 işçi yaralandı.

Petkim'de iş kazası: 1 işçi öldü, 2 işçi yaralı

Bülent PINARBAŞI/ALİAĞA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren Petkim'de, bakım sırasında üzerlerine elektrik panosu düşen 3 işçiden Nihat Abaylı (43) yaşamını yitirirken, 2 işçi yaralandı. Ölen ve yaralanan işçilerin Petkim'in elektrik bakım işini üstlenen firmanın alt taşeronuna bağlı olarak görev yaptıkları öğrenildi.
Ekim ayı başından bu yana bakımda olan Petkim'de, bugün öğle saatlerinde iş kazası yaşandı. Vinç kamyon ile taşınmak istenen elektrik panosu üzerlerine düşen işçilerden Nihat Abaylı, Bülent Gönül ve Hünkar Gönül yaralandı. Yaralı 3 işçi, ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerden başına aldığı darbe nedeniyle durumu ağır olan Abaylı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Abaylı'nın ölüm habarini alarak hastaneye gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Tedavileri süren diğer 2 işçinin ise durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Ölen ve yaralanan işçilerin Petkim'in elektrik bakım işini üstlenen firmanın alt taşeronuna bağlı olarak görev yaptıkları öğrenildi. Polis, yaşanan iş kazasıyla ilgili soruşturma başlattı.

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Petkim'de iş kazası: 1 işçi öldü, 2 işçi yaralı

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