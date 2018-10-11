Petkim'de iş kazası: 1 işçi öldü, 2 işçi yaralı

Bülent PINARBAŞI/ALİAĞA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren Petkim'de, bakım sırasında üzerlerine elektrik panosu düşen 3 işçiden Nihat Abaylı (43) yaşamını yitirirken, 2 işçi yaralandı. Ölen ve yaralanan işçilerin Petkim'in elektrik bakım işini üstlenen firmanın alt taşeronuna bağlı olarak görev yaptıkları öğrenildi.
Ekim ayı başından bu yana bakımda olan Petkim'de, bugün öğle saatlerinde iş kazası yaşandı. Vinç kamyon ile taşınmak istenen elektrik panosu üzerlerine düşen işçilerden Nihat Abaylı, Bülent Gönül ve Hünkar Gönül yaralandı. Yaralı 3 işçi, ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerden başına aldığı darbe nedeniyle durumu ağır olan Abaylı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Abaylı'nın ölüm habarini alarak hastaneye gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Tedavileri süren diğer 2 işçinin ise durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Ölen ve yaralanan işçilerin Petkim'in elektrik bakım işini üstlenen firmanın alt taşeronuna bağlı olarak görev yaptıkları öğrenildi. Polis, yaşanan iş kazasıyla ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI
TEM'de büyük kaza: Tır ile otobüs çarpıştı! Trafik kilit
ABD F-35 uçuşlarını durdurdu!
Diplomatik kaynaklardan Trump'a yalanlama! ABD iddialarına yanıt
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den İş Bankası açıklaması!
Donald Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Amerikalı müfettişler olaya dahil oldu!
Stephen Hawking'in 'bilgi paradoksu' ile ilgili son makalesi yayımlandı: Kara deliğin içinde meğer...
Fotoğrafını görüp evlendi! Şoke eden itiraf! 'Eşimle gittik, beni yalnız odaya çekip...'
İnternet kullanıcıları dikkat! 48 saat içinde kesilebilir
'Ben babamın yanına gidiyorum' mesajı atıp intihar etti
Mehmet Metiner: Erdoğan'a ilk ben 'Reis' dedim, birlikte gözaltına alındık
Bilim insanları açıkladı! Spermi olmayan erkeklerde...
Okuyucu Yorumları 0 yorum