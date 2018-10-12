Petkim'deki iş kazasında yaralanan 2 işçi taburcu edildi

ALİAĞA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren Petkim'de, bakım sırasında üzerlerine elektrik panosu devrilmesi sonucu Nihat Abaylı'nın (43 yaşamını yitirdiği olayda yaralanan diğer 2 işçi hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Petkim'de, dün öğle saatlerinde iş kazası meydana geldi. Vinç kamyon ile taşınmak istenen elektrik panosu üzerlerine düşen işçilerden Nihat Abaylı, Bülent Gönül ve Hünkar Gönül yaralandı. Yaralı 3 işçi, ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerden başına aldığı darbe nedeniyle durumu ağır olan Abaylı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Abaylı'nın ölüm haberini alarak hastaneye gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Diğer 2 işçiden 1'i dün akşam, diğeri ise bugün tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olayın ardından Petkim'den yapılan açıklamada, iş kazasının, şirketlerinin planlı bakım duruşu (Turnaround) dışında yaklaşık bir yıldır devam eden, anahtar teslim olarak ihale edilen 'Enerji santrali elektrik dağıtım sisteminin iyileştirilmesi yatırımına ilişkin işler' kapsamında işi üstlenen firma ile alt taşeronunun yürüttüğü işlerin yapımı sırasında meydana geldiği belirtilerek "Yüklenici firma, kendi sorumluluğunda bulunan çalışma sahası ile ilgili olarak uyulması gereken iş sağlığı güvenliği ve teknik emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür. Yaşanan iş kazası konusunda şirketimizce de gerekli incelemeler hassasiyetle yapılmaktadır" denildi.

Yüklenici firma Siemens Türkiye tarafından bugün yapılan açıklamada da Petkim'de 'Enerji santrali elektrik dağıtım sistemi iyileştirme yatırımının projelendirilmesi, ekipman temini ve montajı' işinde bir taşeron mühendislik şirketinden hizmet alındığına dikkat çekilip, "Taşeron mühendislik şirketi çalışanlarının dün orta gerilim panolarını monte etmek üzere yerine koyarken yaşadığı elim kazada bir çalışan maalesef yaşamını yitirmiştir. Kazada yaralanan iki çalışan ise taburcu olmuştur. İlgili birimlerimiz kaza gerçekleştiği andan itibaren sağlık ve emniyet görevlileriyle irtibata geçmiştir. Kazanın nedenine ilişkin araştırma adli makamlar tarafından devam etmektedir" ifadelerine ver verildi.

Açıklamada ayrıca, "Firma olarak, faaliyet gösterdiğimiz tüm iş alanlarında sağlık, emniyet ve çevre konularında tüm paydaşlarımızla sorumlu, uyumlu ve açık bir şekilde iletişim ve iş birliği kurarak hareket ediyoruz. Çalışanların tüm faaliyetlerde emniyetli bir şekilde çalışmaları için yetkin, eğitimli ve donanımlı olmaları konusunda ilgili mevzuatlar çerçevesinde üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz. Enerji santrali inşaatında çalışanlar, firmamızın teknik şartnamesi doğrultusunda zorunlu kılınan gerekli eğitimleri almış ve gerekli prosedürler konusunda bilgilendirilmiştir. Buna rağmen gerçekleşen söz konusu kazanın açıklığa kavuşması için adli makamlara açıklıkla her türlü bilgi akışını sağladığımızı ve sağlamaya devam edeceğimizi taahhüt ederiz. Türkiye'yi derinden yaralayan bu üzücü kazada vefat eden çalışana Allah'tan rahmet, acılı ailesi ve sevenlerine sabırlar, taburcu olan çalışanlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Öte yandan, Petkim'deki iş kazasında yaşamını yitiren Nihat Abaylı'nın İzmir Adil Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin sürdüğü bildirildi.

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