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PETLAS'tan bayramda sorunsuz yolculuk için tavsiyeler

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 10:09 | Son Güncelleme

PETLAS, Kurban Bayramı tatilinde sorunsuz bir yolculuk için sürücülerin, aracın motor, lastik, lastik hava basıncı, stepne ve akü kontrollerini yaptırması gerektiği konusunda uyarıda bulundu

İSTANBUL (AA) - PETLAS, uzun yola çıkacak sürücülerin aracın kontrollerini yaptırması ve yorgun şekilde yola çıkılmaması gerektiği yönünde bazı uyarılarda bulundu.

PETLAS'tan yapılan açıklamada, araştırmaların, geçen yıllarda tatil dönemlerinde yurt içinde seyahat edenlerin ilk tercihinin otomobille seyahat etmek olduğunu gösterdiği ancak kalabalık bir aileyle ve son derece sıcak hava koşulları altında yüklü bir araçla yapılan yolculuğun zorlukları da beraberinde getirdiği aktarıldı.

Sorunsuz bir yolculuk için sürücülere bazı tedbirleri alma konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, "Motoru kontrol ettirin. Aracınızın bakımını zamanında yaptırın veya servise kontrol ettirin. Aracınızın yağ seviyesi, fren hidroliği ve silecek sularının tam olduğundan emin olun." denildi.

- Bagajda yer kazanmak adına yedek lastiksiz yola çıkmayın

Lastik kontrolünün önemli olduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Lastiklerinizin diş derinliğinin 4 mm'den daha derin olduğunu kontrol edin. Bunu kontrol için basitçe 1 TL’yi lastiğinize yerleştirerek kontrol edebilirsiniz. Lastiklerinizin doğru basınç seviyesinde olduğundan da emin olun. Doğru hava basıncı aracınızın yol tutuşunu ve yakıt tüketimini büyük oranda etkiler. Yedek lastiğinizin sağlam ve hava basıncının tam olduğundan emin olun. Bagajda yer kazanmak adına yedek lastiksiz yola çıkmayın."

- Aküyü kontrol edin

Açıklamada kontrol edilmesi gereken bir kısmın da akü olduğu belirtilerek, "Özellikle yeni model araçlar aküsü yeterli olmadığında sizi yolda bırakabilir. Bu nedenle yola çıkmadan akünüzü kontrol ettirin. Günlük trafikte sorun olmasa da sıcak havalarda yoğun klima ve far kullanımı akünüzün yeterince şarj edilmeyip bitmesine sebep olabilir." uyarısında bulunuldu.

- Uykulu yola çıkmayın, hız limitlerine uyun

Uzun yola uykulu veya yorgun çıkılmaması gerektiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yola çıkacaksanız, iyi dinlenmiş olduğunuzdan emin olun. Ağır yiyecekler yemeyin. Molasız uzun yolculuklar ve ağır yiyecekler uykunuzu getirebilir. Hem kendinizi hem de başkalarının hayatlarını tehlikeye atmış olursunuz. Hız limitlerine uyun. Trafik kazalarının büyük çoğunluğu yüksek hız nedeniyle gerçekleşmektedir. Olası bir tehlikenin önüne geçebilmek için yasal hız limitlerine mutlaka uyun."

- "Basit kontrollerle sorunsuz yolculuk mümkün"

Açıklamada görüşlerine yer verilen, PETLAS’ı bünyesinde barındıran AKO Grup Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, bayram tatili için yola çıkmadan yapılacak basit kontrollerle, sorunsuz bir yolculuk deneyiminin mümkün olduğunu dile getirdi.

Erkal Özürün, "Tatilde keyfinizin bozulmaması için öncelikle lastik hava basıncını ve lastik dişlerindeki aşınmayı kontrol etmekte fayda var. Yolda oluşabilecek bir lastik patlaması riskine karşı, stepne lastiğini de gözden geçirmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Yolculuk öncesi akü ve motor kontrollerinin önemine de değinen Özürün, bunun yanı sıra, hız limitlerine ve trafik kullarına uymanın, yorgun ya da uykulu araç kullanmamanın da çok önemli olduğunu aktardı.

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