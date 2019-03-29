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Petroglyph'in geliştirdiği Conan Unconquered Mayıs ayında çıkıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.03.2019 07:09 | Son Güncelleme

Aralık ayında açığa çıkan strateji-hayatta kalma oyunu Conan Unconquered için resmi çıkış tarihi duyuruldu.

Petroglyph'in geliştirdiği Conan Unconquered Mayıs ayında çıkıyor

Conan Unconquered, 30 Mayıs'ta PC platformu için çıkış yapacak.

Bir strateji oyunu olarak geliştirilen Conan Unconquered’da amaç amansızca üzerimize gelen vahşi Hyboria ordularına karşı ayakta kalabilmek.

Gerçek zamanlı bir strateji oyunu olan Conan Unconquered, oyunculara 2 kişilik co-op deneyimi de sunacak. Teknoloji geliştirme ve üs kurma gibi temel strateji mekaniklerini içerecek olan oyun, oynanış olarak They Are Billions’ı andıracak. Durmadan saldıran Hyboria ordularına karşı bölgemizi korumaya çalışacağımız oyunu co-op oynarken üs ortak kullanılacak ancak iki oyuncu farklı binalar yapıp farklı askerler üretebilecek aynı anda.

Oyuncuların sahip olabileceği özel kahramanlar ise oyunun gidişatını baştan sona değiştirebilecek. Bizzat Conan’ın da dahil olduğu bu kahramanlar, haritanın çeşitli yerlerinde bulunabilen artifact’larla iyice güçlendirilebilecek. Her kahramanın kendine has bir becerisi de olacak elbette.

Oyunun güzel görünen bir diğer mekaniği ise hastalıklar. Savaş meydanlarında bırakılan cesetler öylece kaybolup gitmeyecek Conan Unconquered’da. Cesetler zamanla çürüyüp etrafa hastalık yayabilecek ve bu hastalık durumu oyunun gidişatını etkileyebilecek.

fragtist

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