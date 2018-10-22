Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Halid el-Falih, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayına ilişkin, "Bu olayın aklıselimle çözüleceğine inanıyoruz. Petrolü yıllardır ekonomik bir araç olarak kullandık ve siyasetten uzak tuttuk. 1973'te yaşandığı gibi bir petrol ambargosu uygulama niyetimiz bulunmuyor." ifadesini kullandı.

Falih, Rus haber ajansı TASS'a verdiği mülakatta, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından yaşanan gelişmeler ile küresel petrol piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı ülkeler arasındaki iş birliğini devam ettirmek istediklerini belirten Falih, "Aramızdaki anlaşmayı ucu açık bir şekilde uzatmak istiyoruz. Bu anlaşmanın 2020 veya 2021 gibi bir sınırı olmayacak. Yeni anlaşmayı 7 Aralık'ta Viyana'da yapılacak toplantıda imzalamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Falih, gelecek yıl petrol üretiminde izlenilecek yolun henüz netleşmediğine işaret ederek, "2019'da petrol üretiminin azaltılması veya artırılması konusu belirsizliğini koruyor. Talep noktasında, gelişen piyasaların para birimlerinde yaşananlar nedeniyle baskı var. Eğer küresel ekonomideki yavaşlama nedeniyle petrol talebi etkilenirse petrol piyasaları buna tepki verecektir." ifadelerini kullandı.