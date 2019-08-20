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Petrol arama platformu Çanakkale Boğazı’ndan geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 13:18 | Son Güncelleme

Bahama adaları bayraklı, 115 metre boyunda ve 84 metre yüksekliğindeki petrol arama platformu, Çanakkale Boğazı’ndan geçti.Bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Kocaeli’deki Dil İskelesi’ne gitmek üzere Yunanistan’ın Sakız Adası’ndan yola çıkan 36 bin 863 groston ağırlığındaki "Scarabeo 9" adlı petrol arama platformu boğazından geçiş yaptı.

Bahama adaları bayraklı, 115 metre boyunda ve 84 metre yüksekliğindeki petrol arama platformu, Çanakkale Boğazı’ndan geçti.
Bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Kocaeli’deki Dil İskelesi’ne gitmek üzere Yunanistan’ın Sakız Adası’ndan yola çıkan 36 bin 863 groston ağırlığındaki "Scarabeo 9" adlı petrol arama platformu boğazından geçiş yaptı. Çanakkale önlerine yaklaşık 4 saatte ulaşan platformun geçişi sırasında boğaz çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale-Eceabat hatlarındaki yerel gemi trafiği de güvenlik gerekçesiyle platform geçişi sırasında trafiğe kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-4", "Kurtarma-9" ve "Kurtarma-10" römorkörleri ile "KEGM-9" hızlı tahlisiye (kurtarma) botunun refakat ettiği platformun 36 millik boğaz geçişi saat 17.00 da son bulacak.

Petrol arama platformu Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Petrol arama platformu Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Petrol arama platformu Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Petrol arama platformu Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Petrol arama platformu Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Petrol arama platformu Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Petrol arama platformu Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Petrol arama platformu Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Petrol arama platformu Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Petrol arama platformu Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Petrol arama platformu Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Petrol arama platformu Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Petrol arama platformu Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Petrol arama platformu Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Petrol arama platformu Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Petrol arama platformu Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Petrol arama platformu Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Petrol arama platformu Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Petrol arama platformu Çanakkale Boğazı’ndan geçti
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