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Petrol boru hattına çarpan otomobil yangın çıkardı

DÜNYA HABERLERİ  | 24.11.2019 00:01 | Son Güncelleme

Rusya'da, kontrolden çıkarak petrol boru hattına çarpan otomobil yangına sebep oldu.

Rusya, (DHA)- Rusya'da, kontrolden çıkarak petrol boru hattına çarpan otomobil yangına sebep oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, Rusya’nın Nalçik kentinde Gukova Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin petrol boru hattına çarpması sonucu yangın çıktı. Boru hattının yanında bulunan apartmana da sıçrayan yangın paniğe neden olurken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

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