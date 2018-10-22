Petrol Fiyatları 80 Doların Üzerini Test Etti

Kaşıkçı cinayetinin ardından gerilen Suudi Arabistan batı dünyası ilişkileri petrol fiyatlarına yansıdı. Petrolün varil fiyatı 80 doların üzerini test etti. Öte yandan Amerika’nın İran’a yönelik yeni ambargolarının da iki hafta içerisinde yürürlüğe girecek olması petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.
Suudi Enerji Bakanı Khalid El-Falih, Rusya’nın TASS haber ajansına yaptığı açıklamada Suudi Arabistan’ın batıya yönelik olarak bir petrol üretimi kısıtlamasına gitmeyeceğini bunun yerine İran’ın arzını da karşılamaya yönelik bir artışın söz konusu olabileceğini söyledi.
Ancak buna karşın Amerikalı bazı siyasetçiler Suudi Arabistan’a gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine karşılık yaptırım uygulanması gerektiğini savunuyorlar.
Bakan Falih, Suudi Arabistan’ın petrol üretimini günlük 10.7 milyon varilden 11 milyon varile çıkarabileceğini, Birleşik Arap Emirlikleri ve OPEC üyesi körfez ülkelerinin de 200 bin varil ek yapması halinde günlük üretimi 12 milyon varile çıkarabileceklerini söyledi. Bu açıklamalara karşın petrol fiyatları sabah saatlerinde 80 doların üzerine çıktı ve 80,23 dolar oldu.
Amerika’nın İran ambargosunun etkilerinin henüz ne olacağının tam olarak bilinemediğine dikkat çeken Oil Associates stratejisti Tamas Varga, bunun ortaya çıkmasından sonra önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde petrol fiyatlarının ne olacağının netleşeceğini belirtiyor.
OPEC, İran ambargosuna karşın Haziran ayında yaptığı açıklamada üretimi arttıracaklarını belirtmişti.
Ancak OPEC’in zaten hali hazırda arz dengesini oluşturmakta sıkıntıları olduğu, bunun da Reuters haber ajansının eline geçen bir dokümanla da belgelendiği belirtiliyor.
Öte yandan Amerika ve Çin arasındaki ticaret savaşları petrol talebini olumsuz etkiliyor.
OPEC önümüzdeki yıl için günlük üretimin 32.8 milyon varilden 31.8 milyon varile düşeceğini tahmin ediyor.
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