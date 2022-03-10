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Petrol fiyatları Birleşik Arap Emirlikleri'nin arzın artırılacağı açıklamasıyla düştü

10.03.2022 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşik Arap Emirlikleri'nin üretim artırmayı desteklemesi sonrası petrol fiyatları düştü. BAE'nin destek açıklamasının hemen sonrasında Brent petroldeki düşüş yüzde 17'ye kadar ulaştı.

Petrol fiyatları Birleşik Arap Emirlikleri'nin arzın artırılacağı açıklamasıyla düştü

Birleşik Arap Emirlikleri'nin üretim artırmayı desteklemesi sonrası petrol fiyatları düştü.

BAE'nin destek açıklamasının hemen sonrasında Brent petroldeki düşüş yüzde 17'ye kadar ulaştı.

Brent petrol, Rusya kaynaklarına ambargo endişesiyle 140 dolara yaklaşmıştı.

Yükselen fiyatlar, dünya çapında haneleri de mali açıdan etkiliyor.

Başkan Biden ve diğer bazı dünya liderleri, haneleri etkileyen fiyat baskısına karşı önlem alma sözü verdi.

ABD'li yetkililer, petrol arzını artırmak için, üretici ülkelerle görüşmeler yürütüyor.

BAE'nin Washington Büyükelçisi Yusuf Al Otaiba, üretim artırmayı desteklediklerini duyurdu ve diğer OPEC üyesi ülkelere de çağrı yaptı.

Enerji fiyatları, salgın nedeniyle talepte yaşanan azalma sonrası, son bir sene içinde talebin artması ile yükseliyordu.

Bu artış Ukrayna işgalinin hemen sonrası büyük bir sıçramaya dönüştü.

İşgalin başladığı 24 Şubat sonrası 7 Mart günü toplam artış yüzde 30'u aştı ve petrol fiyatı 139 doları gördü.

Fiyatlar yapılan görüşmeler sonrası yüzde 12 düşüşle 112 dolar seviyesine çekilmiş durumda.

ABD ve Kanada Rus petrollerine ambargo uyguluyor. İngiltere de yıl sonuna kadar Rus petrolünü tamamen bırakmayı hedefliyor.

Bu yeni durum karşısında, fiyatların dengede tutulabilmesi için Uluslararası Enerji Ajansı da, 60 milyon varillik stratejik ulusal rezervlerin serbest bırakılmasını onayladı.

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, "Eğer ihtiyaç olursa, pazara daha fazla petrol verebileceklerini" söyledi.

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