Petrol Fiyatları Hızlı Düştü

Petrol fiyatları, Salı günü, son üç haftanın en düşük seviyesine geriledi. Hızlı gerilemede Rusya'nın İran nükleer anlaşmasına ilişkin görüşmelerin en kısa zamanda başlamasından yana olduğunu işaret etmesi de etkili oldu.

Rusya ve Ukrayna arasındaki ateşkes görüşmeleri, petrol arzına ilişkin korkuları azaltırken Çin'deki COVID-19 vakalarının hızla artması, petrole olan talebin azalacağı kargılarına yol açtı.

Brent petrolün varil başına fiyatı 8,90 dolar düşerek 98 dolara geriledi. Batı Teksas tipi (WTI) ham petrolün varil fiyatıysa 8,97 dolar azalarak 94,04 dolardan işlem gördü.

Hem Brent hem de WTI petrolün varil başına fiyatı, 1 Mart'tan bu yana 100 doların altına indi.

7 Mart'ta varil başına 139 dolardan işlem görerek son 14 yılın en yüksek seviyesine çıkan Brent petrolün fiyatı, o tarihten bu yana yaklaşık 40 dolar azaldı. Batı Teksas petrolünün fiyatı da yaklaşık bir hafta önce 2008 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktıktan sonra 30 dolardan fazla düştü.

Petrol fiyatlarındaki hızlı gerileme, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavron'un, Moskova'nın 2015'te imzalanan İran nükleer anlaşmasını yeniden canlandırma görüşmelerinin en kısa zamanda yeniden başlamasından yana olduğunu ve Washington'un Tahran'a uyguladığı yaptırımları kaldırmasını beklediğini ifade etmesini izliyor.

İran nükleer anlaşmasını yeniden canlandırmak amacıyla yürütülen görüşmeler, Rusya'nın talepleri nedeniyle kısa süre önce kesintiye uğramıştı. Görüşmelerde İran'ın petrol sektörüne uygulanan yaptırımların kaldırılması da ele alınıyor.

Çin'de günlük COVID-19 enfeksiyonu vakalarında hızlı artış kaydedilmesiyse, Pekin’in pandemiyi kontrol altında tutmak için uyguladığı sıkı önlemlerin ekonomik maliyetine ilişkin kaygıları arttırdı. Çin'den yükselen COVID-19 vaka sayılarıyla ilgili veriler gelmesinden bir gün sonra petrol fiyatları yüzde 5 oranında gerilemişti.

Öte yandan Ukraynalı ve Rus müzakereciler arasında yapılan barış görüşmelerinin bugün de devam etmesi bekleniyor.

ABD Merkez Bankası'nın (FED) Federal Açık Piyasa Komisyonu, bugün başlayacak ve iki gün sürecek görüşmelerde faiz oranlarını ala alacak. Toplantıdan, dört yıl sonra ABD'de ilk kez faiz oranlarının arttırılması kararı çıkması bekleniyor.

Broker firması, FXTM'den araştırma uzmanı Lukman Otunuga, "FED, devam eden jeopolitik risklere rağmen faiz oranlarını arttırmada agresif bir tavır sergilerse dolar değer kazanabilir" dedi.

