Petrol Fiyatları İran Ambargosu Gölgesinde Son 4 Yılın Zirvesinde

Amerika’nın Kasım ayında yürürlüğe girecek İran’a yönelik ambargolarının yaratacağı daralma öncesinde petrol fiyatlarında yüzde 1’lik bir artış daha yaşandı.
Brent petrolün varili 82,23 dolara yükselerek, yüzde 1,1’e denk gelen 89 centlik bir artış yaşadı. Bu rakam son 4 yılın en yüksek seviyesi oldu.
Amerikan Batı Teksas ham petrolünün de varil fiyatı son kapanış rakamının üzerine yüzde 1,3’lük bir artış yaşadı ve 72,47 dolar oldu.
Uzmanlar petrol piyasasında, Amerika’nın 4 Kasım’dan geçerli olmak üzere İran petrol ürünlerine uygulayacağı ambargo öncesinde bir daralma olduğuna dikkat çekiyorlar.
Japon Mitsubishi UFJ Finansal Grup müşterilerine gönderdiği notta, “Ham petrol piyasasında risklerin yukarı yönlü olduğunu görüyoruz ancak Brent petrolün varil fiyatının 100 dolara çıkmasını beklemiyoruz” ifadesi kullanıldı.
2018 yılı içerisinde maksimum üretim sürecindeyken İran günlük 3 milyon varil petrol ihraç etti ki bu küresel tüketimin yüzde 3’üne karşılık geliyor.
Amerika’nın baskıları neticesinde İran’ın Eylül ayı ihracının günde 2 milyon varile düştüğü görülüyor.
OPEC’in İran’a yönelik ambargodan kaynaklanacak kısıntıyı karşılama konusunda da kısıtlı bir kapasitesi olduğu ifade ediliyor. İran, OPEC’in en büyük üçüncü üreticisi ülke durumunda.
Ortadoğu ülkelerinden de bu süreçte düşük düzeyde üretim olacağına yönelik beklentiler nedeniyle, Amman petrol hisseleri, Dubai Borsası’nda 90 doların üzerine yükseldi.
Uzmanlar Amerika’nın İran'a yönelik uygulayacağı ambargo nedeniyle petrol piyasasının hali hazırda yukarı yönde ve artış sinyalleri verdiğine dikkat çekiyorlar.
Petrol piyasalarında bu daralma yaşanırken Amerika’da arzda yükseliş söz konusu.
Enerji Bilgi İdaresi verilerine göre, 21 Eylül haftasında Amerika’daki ham petrol üretimi günlük 11.1 milyon varille rekor kırdı.
Bu artışla birlikte 2016 ortasından bu yana üretimin neredeyse üçte bir oranında arttığı ifade ediliyor.
Son dakika! AİHM'den Abdullah Öcalan kararı
Zabıtaya tokat pahalıya patladı
Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'kadın pilot' sorusu
Putin'i çıldırtacak fotoğraflar! İngiliz basını yayınladı, deprem etkisi yarattı
Atalay Filiz hakkında flaş gelişme
Otoban kenarında şişme kadınla ilişkiye girdi, kamyon şoförüne yakalandı
Dikkat çeken kulis! 'AK Parti'nin af teklifi hakkında çekinceleri var'
İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek
70 yaşındaki adamın içinden köpek çıktı
Japonya hakkında sıra dışı bilgiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'ya FETÖ çağrısı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan proje açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum