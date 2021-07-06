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Petrol Fiyatları Son 3 Yılın En Yüksek Seviyesinde

06.07.2021 22:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OPEC+ görüşmeleriyle ilgili belirsizlik devam ederken, varil petrol fiyatı 77,66 dolara çıkarak 2018 yılından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı

Petrol Fiyatları Son 3 Yılın En Yüksek Seviyesinde

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyelerinin yeni üretim planı üzerinde anlaşamamasının sonucunda petrol fiyatları son üç yılın en yüksek seviyesine doğru yükseldi.

Rusya’nın da dahil olduğu OPEC+ ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Corona virüsü pandemi süreci planlaması dahilinde üretimin azaltılması yönünde alınan kararın 8 ay daha geçerli olması önerisini reddetti. Görüşmeler BAE’in ret kararı nedeniyle askıya alınırken, petrol fiyatlarında rekor düzeyde artış gözlemlendi.

Reuters haber ajansına göre, bazı OPEC+ kaynakları Ağustos ayında petrol üretimi yapılmayacağını belirtirken, bazı diğer kaynaklar ise toplantının önümüzdeki günlerde devam edeceğini ve üretimin Ağustos ayında artacağını ileri sürdü.

OPEC+ görüşmeleriyle ilgili belirsizlik devam ederken, varil petrol fiyatı 77,66 dolara çıkarak 2018 yılından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. Bu rakam Amerika’da da 76,90 dolarak çıkarak son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Bazı uzmanlar, önümüzdeki günlerde ek petrol tadariği sağlanmaması halinde varil fiyatının 80 doları geçebileceği uyarısını yapıyor.

Diğer taraftan, bu durum petrol ihraç eden bazı ülkelerin para birimlerinin değer kazanmasını sağladı. Norveç, Kanada ve Rusya’nın yanısıra Avustralya ve Yeni Zelanda paralarının değeri arttı.

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