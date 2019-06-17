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Petrol Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor

17.06.2019 11:27 | Son Güncelleme

Ortadoğu’da yükselen tansiyon nedeniyle petrol fiyatları tırmanışını sürdürüyor. Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Pazar günü açıklamasında da Washington’un bölgedeki petrol tankerlerinin güvenliği konusunda gerekli tüm önlemleri alacağını söyledi

Petrol Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor

Ortadoğu’da yükselen tansiyon nedeniyle petrol fiyatları tırmanışını sürdürüyor. Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Pazar günü açıklamasında da Washington’un bölgedeki petrol tankerlerinin güvenliği konusunda gerekli tüm önlemleri alacağını söyledi. Geçen hafta Umman Körfezi’nde iki petrol tankerine düzenlenen saldırı bölgede gerilimin yükselmesine neden olmuş ve bu da petrol fiyatlarını yükseltmeye başlamıştı.

Brent petrol fiyatı, geçen hafta Cuma günkü yüzde 1,1’lik yükselişin ardından bugün de güne, yüzde 0,4’lük artışla 62.15 dolar seviyesinden başladı.

Amerikan petrolü fiyatı da 52.54 dolara yükseldi ve haftayı yüzde 0,4’lük artışla karşıladı.

İki tankere saldırının gerçekleştiği geçen hafta Perşembe günü de petrol fiyatlar yüzde 4,5’ten fazla yükselmişti.

Ortadoğu’da petrol tankerlerine yönelik saldırılar konusunda Amerika yönetimi İran’ı suçlarken İran bu iddiaların tamamını reddediyor.

Amerika Dışişleri Bakanı Pazar günü Fox News haber kanalında katıldığı bir programda tanker saldırılarına atıfta bulunarak “Savaş istemiyoruz. Bundan kaçınmak için yapabileceklerimizi yaptık. İranlılar şunu net olarak anlamalılar; biz İran’ın bu tarz davranışlardan uzak tutmak için gerekenleri yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Amerika’yla iran arasındaki tansiyon, Başkan Donald Trump’ın Amerika’yı 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan çekmesinden bu yana yükselmeye devam ediyor. Amerika’nın İran’ın petrol satışını sıfıra düşürme hedefinde olduğunu açıklamasının ardından İran, Hürmüz Boğazı’ndaki tanker geçişlerini engelleyeceği uyarısında bulunmuştu.

Ancak İran yönetimi bölgede yaşanan tanker saldırılarıyla ilgisi olmadığını söylüyor. Son olarak Amerika yönetimi İran’ı bölgede denetim amaçlı uçuş yapan insansız bir hava aracını vurmaya çalışmakla suçladı.

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