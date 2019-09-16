HABER

Petrol Fiyatlarında Artış

16.09.2019 14:43 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan’da petrol tesislerine düzenlenen saldırı, Amerika’nın saldırıdan İran’ı sorumlu tutması ve Başkan Donald Trump’ın “atışa hazırız” açıklaması, petrol fiyatlarında bir ara 1991’den bu yana en hızlı artışın yaşanmasına neden oldu

Petrol Fiyatlarında Artış

Suudi Arabistan’da petrol tesislerine düzenlenen saldırı, Amerika’nın saldırıdan İran’ı sorumlu tutması ve Başkan Donald Trump’ın “atışa hazırız” açıklaması, petrol fiyatlarında bir ara 1991’den bu yana en hızlı artışın yaşanmasına neden oldu.

İran’ın desteklediği Yemenli Şii Husi milisleri saldırıyı üstlenmişti ancak Washington saldırıdan doğrudan İran’ı sorumlu tutuyor. Tahran ise suçlamayı reddediyor.

Saldırı nedeniyle dünya petrol üretiminin yüzde 5’i etkilenmiş durumda. Büyük olasılıkla İHA’larla yapıldığı düşünülen saldırının hedef aldığı alan, Suudi Arabistan’ın en büyük ham petrol işleme tesisini barındırıyor. Olayın ardından Suudi Arabistan petrol üretimini yarı yarıya durdurmuştu.

Bununla birlikte Amerika İran’ın Suudi tesisine saldırıdan sorumlu olduğu iddiasını desteklemek amacıyla uydu fotoğrafları ve istihbarat bilgilerini kaynak olarak ortaya koyuyor.

Amerikan basın ve yayın kuruluşlarına konuşan ve adlarının açıklanmasını istemeyen Amerikalı yetkililer saldırının yönünün ve kapsamının bunu Husiler’in düzenlediğine dair kuşkular yarattığını kaydediyor.

Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo kanıt sunmadan saldırıdan İran’ın sorumlu olduğunu belirtmişti.

Başkan Donald Trump da dün attığı Twitter mesajında doğrudan İran’ı suçlamadı ancak suçluyu bildiklerine işaret ederek, atışa hazır silahlar için kullanılan deyimle, “(silahın) emniyeti çekildi ve cephane hazneye dolduruldu” diye yazarak bir askeri operasyon imasında bulundu.

Söz konusu yetkililerden biri saldırıların kuzeybatı ve batı tarafından geldiğini kaydetti ve bu yönde Yemen’in bir kontrolu olmadığını söyledi.

Suudi devlet petrol şirketi Aramco, tesiste üretimin normale dönmesinin aylar alabileceğini belirtti. Daha önce bunun haftalar sürebileceği kaydediliyordu.

Petrol fiyatları bir ara yüzde 19 yükseldi, daha sonra düşüş gösterdi. Gün içindeki bu artış 1991’de Irak’ın Kuveyt’i işgaliyle başlayan Körfez Savaşı’ndan bu yana yaşanan en yüksek artış oldu.

Fiyatlar Trump’ın Amerika’nın acil rezervlerini kullanılmasına izin vereceğini açıklamasının ardından düştü. Üreticiler bir sıkıntı yaşanmaması için yeterli stok olduğunu belirtiyor.

İran saldırı konusunda suçlamaları reddederken Husiler daha fazla saldırı düzenleyecekleri tehdidinde bulunuyor.

PARTNER Soğuk algınlığının şifa kaynağı Soğuk algınlığının şifa kaynağı
Putin ve Ruhani Ankara'da! Zirve öncesi ikili görüşmeler yapılıyorPutin ve Ruhani Ankara'da! Zirve öncesi ikili görüşmeler yapılıyor
Netanyahu'dan yeni ilhak vaadiNetanyahu'dan yeni ilhak vaadi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sayıştay'dan belediyeler için temsil kararı

Sayıştay'dan belediyeler için temsil kararı

Vahşet! Öldürdüler, cesedini yaktılar, maaşını yediler

Vahşet! Öldürdüler, cesedini yaktılar, maaşını yediler

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

Canlı yayında açıkladı! Vedat Muriqi'ye tarihi bonservis

Canlı yayında açıkladı! Vedat Muriqi'ye tarihi bonservis

'Her an yeniden vurabiliriz!'

'Her an yeniden vurabiliriz!'

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başladı

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Suriye'deki savaş sona erdi!'

'Suriye'deki savaş sona erdi!'

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

ABD’den Türkiye’ye seyahat uyarısı!

ABD’den Türkiye’ye seyahat uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni bir tanker krizi! Bu kez İran el koydu

Yeni bir tanker krizi! Bu kez İran el koydu

Putin ve Ruhani Ankara'da! Zirve öncesi ikili görüşmeler yapılıyor

Putin ve Ruhani Ankara'da! Zirve öncesi ikili görüşmeler yapılıyor

Rus nükleer denizaltısı, 350 kilometre uzaklıktaki hedefi vurdu

Rus nükleer denizaltısı, 350 kilometre uzaklıktaki hedefi vurdu

Kim Trump'ı Pyongyang'a davet etti

Kim Trump'ı Pyongyang'a davet etti

İran: Ruhani New York'ta Trump ile görüşmeyecek

İran: Ruhani New York'ta Trump ile görüşmeyecek

İspanya'da sel felaketi 6 can aldı, arabaları hurdaya çevirdi

Sel felaketi 6 can aldı, arabaları hurdaya çevirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.