Petrol Fiyatlarında Artış

Amerikan basın ve yayın kuruluşlarına konuşan ve adlarının açıklanmasını istemeyen Amerikalı yetkililer saldırının yönünün ve kapsamının bunu Husiler’in düzenlediğine dair kuşkular yarattığını kaydediyor.

Bununla birlikte Amerika İran’ın Suudi tesisine saldırıdan sorumlu olduğu iddiasını desteklemek amacıyla uydu fotoğrafları ve istihbarat bilgilerini kaynak olarak ortaya koyuyor.

İran’ın desteklediği Yemenli Şii Husi milisleri saldırıyı üstlenmişti ancak Washington saldırıdan doğrudan İran’ı sorumlu tutuyor. Tahran ise suçlamayı reddediyor.

Suudi Arabistan’da petrol tesislerine düzenlenen saldırı, Amerika’nın saldırıdan İran’ı sorumlu tutması ve Başkan Donald Trump’ın “atışa hazırız” açıklaması, petrol fiyatlarında bir ara 1991’den bu yana en hızlı artışın yaşanmasına neden oldu.

Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo kanıt sunmadan saldırıdan İran’ın sorumlu olduğunu belirtmişti.

Başkan Donald Trump da dün attığı Twitter mesajında doğrudan İran’ı suçlamadı ancak suçluyu bildiklerine işaret ederek, atışa hazır silahlar için kullanılan deyimle, “(silahın) emniyeti çekildi ve cephane hazneye dolduruldu” diye yazarak bir askeri operasyon imasında bulundu.

Söz konusu yetkililerden biri saldırıların kuzeybatı ve batı tarafından geldiğini kaydetti ve bu yönde Yemen’in bir kontrolu olmadığını söyledi.

Suudi devlet petrol şirketi Aramco, tesiste üretimin normale dönmesinin aylar alabileceğini belirtti. Daha önce bunun haftalar sürebileceği kaydediliyordu.

Petrol fiyatları bir ara yüzde 19 yükseldi, daha sonra düşüş gösterdi. Gün içindeki bu artış 1991’de Irak’ın Kuveyt’i işgaliyle başlayan Körfez Savaşı’ndan bu yana yaşanan en yüksek artış oldu.

Fiyatlar Trump’ın Amerika’nın acil rezervlerini kullanılmasına izin vereceğini açıklamasının ardından düştü. Üreticiler bir sıkıntı yaşanmaması için yeterli stok olduğunu belirtiyor.

İran saldırı konusunda suçlamaları reddederken Husiler daha fazla saldırı düzenleyecekleri tehdidinde bulunuyor.

