Petrol Fiyatlarında Artış Sürüyor

Petrol fiyatları, arz sıkışıklığı endişelerinin zayıf küresel ekonomiye ilişkin endişeleri dengelemesiyle, bugün üst üste dördüncü seansta da değer kazandı.

Ağustos vadeli Brent tipi ham petrol, gün içinde 87 sent artışla varil başına 118,85 dolara yükseldi. Ağustos kontratının vadesi yarın dolacak ve daha aktif olan Eylül kontratı 99 sent yani binde 87 artışla 114,79 dolar seviyesindeydi.

ABD Batı Teksas (WTI) ham petrol vadeli işlemleri 1,20 dolar yani yüzde 1,1 artarak, varil başına 112,96 dolara yükseldi.

Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlardan kaynaklanan arz sıkışıklığı endişelerinin, gelecekte yaşanabilecek olası bir durgunlukta talebin yavaşlayabileceği korkusuna ağır basmasıyla, her iki kontrat da dün yüzde 2'den fazla yükseldi.

G7 ülkelerinin Rusya'nın petrol ihracatına tavan fiyat uygulama seçeneklerini araştırmayı kabul etmesiyle fiyatlar yükseldi.

Yatırım bankacılığı firması JP Morgan’ın bir araştırma notunda İran, Venezuela ve Rusya petrolü işaret edilerek, "Bugün küresel petrol üretim kapasitesinin neredeyse beşte birinin bir tür yaptırım altında olduğu göz önüne alındığında, bu varilleri zaten son derece dar olan bir piyasadan uzak tutmanın pratik bir yolu olmadığına inanıyorduk" deniliyor.

İsviçre'nin en büyük üçüncü bankası Julius Baer'den Norbert Rucker da çeşitli petrol sınıfları için farklı fiyatların ve tedarik zinciri boyunca binlerce aktörün varlığı göz önüne alındığında, tavan fiyat kavramının anlaşılmasının zor olduğunu söyledi.

Rucker, "Alıcıların bir kartelde işbirliği yapması ve inandırıcı bir 'tehdit' zemini oluşturması gerekir ki bunların ikisi de zor" dedi.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Rusya'nın arz kaybını telafi etmek için yedek kapasitelerini devreye sokma kabiliyetlerine ilişkin endişeler de fiyatları destekleyen unsurlar.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu hafta kendisine, bu üreticilerin üretimi daha da arttırmaya çalışacaklarının söylendiğini açıkladı.

Nissan Securities Araştırma Genel Müdürü Hiroyuki Kikukawa, "Yatırımcılar pozisyon ayarlamaları yaptı, ancak Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin jet yakıtlarındaki toparlanmanın etkisiyle canlanan talebi karşılamak için üretimi önemli ölçüde arttıramayacağı beklentileriyle yükselişini sürdürdü" dedi

Uzmanlar, Ekvador ve Libya'daki siyasi huzursuzluğun arzı daha da sıkılaştırabileceği konusunda da uyardı.

OPEC ve Rusya gibi müttefiklerin dahil olduğu OPEC+, bugün iki gün sürecek bir dizi toplantıya başladı. Ancak Reuters haber ajansına bilgi veren kaynaklar bu ay büyük bir politika değişikliği olasılığının pek olası görmüyor.

