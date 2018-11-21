HABER

Petrol Fiyatlarındaki Düşüş Sürüyor

21.11.2018 18:29 | Son Güncelleme

Brent ham petrol fiyatı varil başına 65 doların altına indi. Ekim ayının başında ham petrol fiyatı varil başına 86 dolarla dört yılın en yüksek düzeyini görmüştü

Petrol Fiyatlarındaki Düşüş Sürüyor

Amerika’da alışveriş çılgınlığının yaşandığı Kara Cuma (Black Friday) ve yılbaşı dönemi öncesinde petrol fiyatlarındaki düşüş dünya ekonomisinde hareketlenmeye neden olurken tüketicilerin alım gücünün de artmasını sağladı. Ancak bu durumun uzun vadede ABD’de ekonomik büyümeyi etkilemesinden endişe ediliyor.

Düşüş henüz 2014-2016 dönemindeki varil başına 26 dolar seviyesine inmese de yakında kendini hissettirir seviyeye ulaşması bekleniyor. Brent ham petrol fiyatı varil başına 65 doların altına indi. Ekim ayının başındaysa Brent petrol fiyatı varil başına 86 dolarla dört yılın en yüksek düzeyini görmüştü. Amerikan ham petrolü de varil başına 55 doların altına düştü.

Düşük petrol fiyatları yılbaşı dönemindeki alışveriş furyası sırasında ABD’de perakendecilerin yüzünü güldürebilir. Ancak petrol üretilen ABD eyaletlerindeki yeni petrol sahalarında yatırımın azalması ABD ekonomisini uzun vadede olumsuz etkileyebilir.

Uzmanlar düşük petrol fiyatlarının ABD ekonomisi için büyük bir tehdit oluşturmadığını ancak ekonomik büyüme rakamlarının etkilenebileceğini söylüyor.

Petrol fiyatlarındaki düşüşün nedeni ABD, Suudi Arabistan ve Rusya’nın petrol arzını arttırmış olması. Başkan Donald Trump İran’ın petrol endüstrisine yönelik 5 Kasım’da uygulanmaya başlanan yaptırımlar öncesinde petrol arzını arttırma çağrısı yapmıştı. Yaptırımların fiyat artışına neden olmasından endişe ediliyordu ancak beklenen olmadı zira Washington, birçok ülkeye yaptırımlardan muafiyet tanıdı.

Başkan Donald Trump da bugün attığı tweet mesajında petrol fiyatlarındaki düşüşe dikkat çekti ve “Fiyatlar giderek düşüyor. (Bu) harika! Amerika ve tüm dünya için vergi indirimi gibi. Tadını çıkarın! 54 Dolar, öncesinde 82 dolardı. Suudi Arabistan’a teşekkürler, ama fiyatları daha da düşürelim!” dedi.

PARTNERYurdum esnafının güldüren pratik zekasıYurdum esnafının güldüren pratik zekası
Polonya'da tartışmalı yasa için geri adımPolonya'da tartışmalı yasa için geri adım
Hakkında soruşturma başlatılan AfD’li politikacı kendini savunduHakkında soruşturma başlatılan AfD’li politikacı kendini savundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aldatan kocasını öldürdü, cezaevine böyle girdi

Aldatan kocasını öldürdü, cezaevine böyle girdi

Keçi yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler çığlık çığlığa bağırdı

Keçi yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler çığlık çığlığa bağırdı

Erdoğan bugün uyarmıştı! 45 adrese eş zamanlı baskın

Erdoğan bugün uyarmıştı! 45 adrese eş zamanlı baskın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'e Selahattin Demirtaş tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'e Selahattin Demirtaş tepkisi

Çalışanlar dikkat! 2019 yılında kaç gün tatil yapacağız?

Çalışanlar dikkat! 2019 yılında kaç gün tatil yapacağız?

Fox TV'den Acun Ilıcalı'ya yanıt Zuhal Topal'ın eşi de karıştı

Fox TV'den Acun Ilıcalı'ya yanıt Zuhal Topal'ın eşi de karıştı

İlginizi Çekebilir

ABD savaş uçakları Somali'de Eş Şebab'ı vurdu

ABD savaş uçakları Somali'de Eş Şebab'ı vurdu

Dünyanın en büyük cinsel ilişki partisini planlıyormuş!

Dünyanın en büyük cinsel ilişki partisini planlıyormuş!

New York Times'tan 'Kaşıkçı cinayeti' videosu! Kurulan tuzak detaylarıyla anlatıldı

New York Times'tan 'Kaşıkçı cinayeti' videosu! Kurulan tuzak detaylarıyla anlatıldı

ABD Başkanı Trump'tan 'Fethullah Gülen' açıklaması

ABD Başkanı Trump'tan 'Fethullah Gülen' açıklaması

Okul tuvaletinde iğrenç olay! 8 erkek öğrenci bir olup...

Okul tuvaletinde iğrenç olay! 8 erkek öğrenci bir olup...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump'tan Suudi Arabistan'a teşekkür!

Trump'tan Suudi Arabistan'a teşekkür!

ABD'li misyoneri öldüren yerlilere kimse dokunamıyor

ABD'li misyoneri öldüren yerlilere kimse dokunamıyor

İğrenç olay! 300'den fazla erkek çocuğuna kabusu yaşattı

İğrenç olay! 300'den fazla erkek çocuğuna kabusu yaşattı

Okyanus suları yer yüzeyinin altına çekiliyor!

Okyanus suları yer yüzeyinin altına çekiliyor!

Kara cuma nedir? Nasıl ortaya çıkmıştır?

Kara cuma nedir? Nasıl ortaya çıkmıştır?

Dünyanın en kirli havası nerede? İşte cevabı!

Dünyanın en kirli havası nerede? İşte cevabı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.