Petrol Fiyatlarındaki Düşüş Sürüyor

Amerika’da alışveriş çılgınlığının yaşandığı Kara Cuma (Black Friday) ve yılbaşı dönemi öncesinde petrol fiyatlarındaki düşüş dünya ekonomisinde hareketlenmeye neden olurken tüketicilerin alım gücünün de artmasını sağladı. Ancak bu durumun uzun vadede ABD’de ekonomik büyümeyi etkilemesinden endişe ediliyor.

Düşüş henüz 2014-2016 dönemindeki varil başına 26 dolar seviyesine inmese de yakında kendini hissettirir seviyeye ulaşması bekleniyor. Brent ham petrol fiyatı varil başına 65 doların altına indi. Ekim ayının başındaysa Brent petrol fiyatı varil başına 86 dolarla dört yılın en yüksek düzeyini görmüştü. Amerikan ham petrolü de varil başına 55 doların altına düştü.

Düşük petrol fiyatları yılbaşı dönemindeki alışveriş furyası sırasında ABD’de perakendecilerin yüzünü güldürebilir. Ancak petrol üretilen ABD eyaletlerindeki yeni petrol sahalarında yatırımın azalması ABD ekonomisini uzun vadede olumsuz etkileyebilir.

Uzmanlar düşük petrol fiyatlarının ABD ekonomisi için büyük bir tehdit oluşturmadığını ancak ekonomik büyüme rakamlarının etkilenebileceğini söylüyor.