‘Petrol İhracatımız Sıfırlanırsa Deniz Yolları Güvenli Olmayacak’

Başkan Donald Trump ABD’yi İran’la 2015’te yapılan uluslararası nükleer anlaşmadan geçen yıl Mayıs ayında çekmişti, ancak AB ülkeleri hala anlaşmaya taraf. Anlaşmanın hala yürürlükte olması İran’ın petrolünü dışarıya satmasına olanak veriyor.

Zarif “Başkan Trump kendisinin öngörülemez ve başkalarının öngörülebilir olmasını beklememeli. Öngörülemezlik karşılıklı olacaktır ve bu durum kaotiktir” diye konuştu.

Buna göre Ruhani, “İran’a karşı tek taraflı baskı yapmak onların yararına olamaz. Bölgedeki ve dünyadaki güvenlikleri garanti altında olmayacak” ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı’nın bu sözleri ülkenin ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney’le yaptığı görüşmede sarf ettiği belirtiliyor.

Yaptırımları yeniden devreye sokan Washington ise İran’ın petrol ihracatını sıfıra indirmeye çalışıyor.

Bu bağlamda Washington, ABD vatandaşı olmayanlar da dahil, kişileri ve şirketleri yaptırımların ihlal edilmesi halinde mal varlıklarının dondurulması ve ABD mali sistemiyle ilişkilerinin kesilmesi gibi yaptırımlar uygulamakla tehdit ediyor.

AB düzenlemeleri, Birlik içindeki şirketlerin ve Avrupa ülkeleri vatandaşlarının İran’la ticaret yapmasına izin verirken ABD yaptırımlarına maruz kalmak istemeyen bankalar gıda ve ilaç gibi izinli ticaret kalemlerinde bile işlem yapmaktan çekiniyor.

Haziran ayında İran’ın petrol ihracatı 10 kat düştü. 2018’in Haziran ayında günde 2,8 milyon varil olan ihracat, bu yılın Haziran ayında günde 0,3 milyon varile indi.

ABD Mayıs ayının ortalarından bu yana dünyanın en önemli petrol nakil hatlarından olan Hürmüz Boğazı’nda tankerlere düzenlenen bir dizi saldırıdan İran’ı sorumlu tutuyor. Tahran ise iddiaları reddediyor.

Son olarak İngiltere donanmasına ait bir petrol tankerine Cebelitarık Boğazı’nda alıkonulmuş, tanker Pazartesi günü bırakılmıştı.