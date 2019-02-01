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Petrol istasyonu gaspçısı yakayı ele verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 17:08 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar bir benzin istasyonunu kar maskesi takıp sopayla basarak gasp eden şüpheli, polis ekiplerinin 37 güvenlik kamerasındaki 72 saatlik kayıtları incelemesinin ardından kısa sürede yakalandı.Edinilen bilgilere göre, iki gün önce gece Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunun LPG dolum istasyonuna gelen şüpheli, elindeki sopayla kasiyer ve pompacı olarak çalışan C.K.’yı darp etti.

Petrol istasyonu gaspçısı yakayı ele verdi

Afyonkarahisar bir benzin istasyonunu kar maskesi takıp sopayla basarak gasp eden şüpheli, polis ekiplerinin 37 güvenlik kamerasındaki 72 saatlik kayıtları incelemesinin ardından kısa sürede yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, iki gün önce gece Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunun LPG dolum istasyonuna gelen şüpheli, elindeki sopayla kasiyer ve pompacı olarak çalışan C.K.’yı darp etti. Saldırgan, daha sonra kasada bulunan 600 TL’yi alıp olay yerinden yaya olarak kaçtı. Olayın bildirilmesi üzerine gelen polis, C.K’nın ifadesini aldı. Saldırganın eşkâlini belirlemeyen polis, işyeri güvenlik kameralı ile birlikte 37 güvenlik ve KGYS kamerasını inceleme yaptı. 72 saatlik görüntüleri incelemesinin ardından 03 BT 022 plakalı şüpheli bir araç belirleyen polis, aracı Mevlüt S.’nin (45) kullandığını belirledi.
Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen ekipler, Mevlüt S.’yi Karşıkaya mahallesindeki ikametinde gözaltına aldı. Saldırı ve gaspta kullanılan kar maskesi de ele geçirilirken, şüphelinin emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Mevlüt S., emniyetteki işlemlerinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Petrol istasyonu gaspçısı yakayı ele verdi

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