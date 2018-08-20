Petrol kralının araba koleksiyonu ortaya çıktı! Dudağınız uçuklayacak

7 bin otomobili olduğu söylenen petrol kralı Sultan, zaman zaman otomobil dergilerine de konu oluyor.

7 bin arabalı Sultan

1 / 31 Brunei Sultanı, 22 milyar dolarlık kişisel servetiyle dünyanın en zengin isimlerinden biri.

2 / 31 Sultan çok geniş araba koleksiyonuyla ünlü.

3 / 31 1998'de İngiliz otomobil dergisi Autocar, Sultan'ın arabalarının gizli çekilmiş fotoğraflarını yayınlamıştı.

4 / 31 Çok sayıda lüks ve antika aracın yer aldığı koleysiyonda 7 bin otobilinin bulunduğu tahmin ediliyor.

5 / 31 Şahsi koleksiyonunda 500 Rolls-Royce otomobil bulunan Sultan'ın, dünyada bu marka en fazla araca sahip olan kişi olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

6 / 31 Sultan'ın, kişiye özel üretilmiş konsept araçlara da özel ilgi duyduğu belirtiliyor.

7 / 31 İşte Sultan'ın garajında yer alan araçlardan bazıları...

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