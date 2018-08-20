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Petrol kralının araba koleksiyonu ortaya çıktı! Dudağınız uçuklayacak

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 20.08.2018 08:10 | Son Güncelleme

22 milyon dolarlık servetiyle dünyanın en zenginlerinden biri olan Brunei Sultanı araba koleksiyonuyla dünyaya nam saldı.

7 bin otomobili olduğu söylenen petrol kralı Sultan, zaman zaman otomobil dergilerine de konu oluyor.

7 bin arabalı Sultan

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Brunei Sultanı, 22 milyar dolarlık kişisel servetiyle dünyanın en zengin isimlerinden biri.
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Sultan çok geniş araba koleksiyonuyla ünlü.
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1998'de İngiliz otomobil dergisi Autocar, Sultan'ın arabalarının gizli çekilmiş fotoğraflarını yayınlamıştı.
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Çok sayıda lüks ve antika aracın yer aldığı koleysiyonda 7 bin otobilinin bulunduğu tahmin ediliyor.
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Şahsi koleksiyonunda 500 Rolls-Royce otomobil bulunan Sultan'ın, dünyada bu marka en fazla araca sahip olan kişi olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
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Sultan'ın, kişiye özel üretilmiş konsept araçlara da özel ilgi duyduğu belirtiliyor.
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İşte Sultan'ın garajında yer alan araçlardan bazıları...
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Sultan petrol kralı araba araba koleksiyonu

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