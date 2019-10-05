Petrol Ofisi'nden denizcilik yakıtında öncü atılım

İSTANBUL (AA) - Petrol Ofisi, denizcilik yakıtlarındaki markası PO Marine ile IMO 2020 kriterleri kapsamındaki ilk ikmalini İstanbul’da gerçekleştirdi.

Petrol Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, dünya denizciliği, 1 Ocak 2020 itibarıyla tarihi bir gelişme yaşayacak. IMO 2020 kriterine göre bu tarihten itibaren gemilerin kullanacağı denizcilik yakıtlarının sülfür oranı yüzde 3,5’ten yüzde 0,5’e düşürülecek.

Dünya denizcilik sektörünü derinden etkileyecek IMO 2020 kriterleri, armatör, yakıt ikmalcisi, navlun fiyatları, ürün bulunabilirliği, ürünlerin karışabilirliği gibi birçok etken ile zorlu bir süreç yaşatacak.

Türkiye akaryakıt ile madeni yağlar ve kimyasallar pazarının önde gelen şirketlerinden Petrol Ofisi, her alanda olduğu gibi denizcilik yakıtlarındaki bu tarihi gelişmeye de öncülük yaparak, hazırlıklarını aylar öncesinden tamamladı.

Petrol Ofisi'nce, denizcilik yakıtlarındaki markası PO Marine ile IMO 2020 kriterlerinin başlamasına aylar kala, Türkiye’nin ilk VLSF (Very Low Sulfur Foil) ikmali İstanbul’da gerçekleştirildi.