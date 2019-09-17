İSTANBUL (AA) - Petrol Ofisi, "Gelecek Nesillerin Ofisi" konulu bir günlük eğitim semineri düzenledi.

Şirket açıklamasına göre, Petrol Ofisi, bayilerinin üniversite öğrenimlerine devam eden çocuklarına yönelik bir eğitim gerçekleştirdi.

Üst düzey yöneticilerinin de katıldığı, "Gelecek Nesillerin Ofisi"başlıklı bir günlük eğitimin açılış konuşmasını Petrol Ofisi Üst Yöneticisi (CEO) Selim Şiper yaptı.

Tüm direktörlerin kısa konuşmalarının ardından Petrol Ofisi CMO’su Beril Alakoç, "Petrol Ofisi Nesilden Nesile", "Markanın Gücü", "Networking", "Tüketicilerin İstasyonlardan Beklentileri" başlıklı bir konuşma yaptı. Petrol Ofisi CHRO’su Neslihan Yalçın’ın "Küresel Trendler" başlıklı konuşmasının ardından günün ikinci yarısında Petrol Ofisi yöneticilerinin liderlik ettiği vaka çalışmaları yapıldı ve yaratıcı fikirler Petrol Ofisi yönetimi ile paylaşıldı.

Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper, son iki yıldır, stratejisinden organizasyonel yapısına, kurumsal kimlikten ürünlerine kadar çok yönlü ve önemli bir gelişim süreci yönettiklerini belirtti.