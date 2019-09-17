Petrol rafinelerine saldırı Ortadoğu'da gerilimi artırdı

Trump İran’a askeri müdahale seçeneğinden kaçındıklarını ancak bu ihtimale hazırlıklı olduklarını söyledi.ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan'daki petrol şirketi Saudi Aramco’ya ait tesislere yönelik saldırılardan İran'ın sorumlu gibi göründüğünü belirterek, ancak saldırıların sorumluluğunun kime ait olduğu konusunda yapılacak incelemelerin "nihai” sonucunu bekleyeceklerini ifade etti.

Trump, Pazartesi günü Beyaz Saray'da petrol rafinelerine yönelik saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu. İran'a askeri bir müdahale seçeneğinden mümkün olduğunca kaçındığını vurgulayan Trump, ancak ABD'nin diğer devletlerin olmadığı kadar bu ihtimale hazırlıklı olduğunu da sözlerine ekledi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper'den konu hakkında bilgi alan Başkan Trump, "Pek çok seçeneğimiz var. Ama acele etmemiz için bir neden yok. Önceliğimiz müttefiklerimiz görüş alışverişi” dedi. Trump, bölgedeki en yakın müttefiki Suudi Arabistan'a her türlü yardıma hazır olduklarını da söyledi.

Savunma Bakanı Mark Esper, Beyaz Saray'daki görüşmenin ardından yayınladığı Twitter mesajında, ABD'nin uluslararası düzeni korumaya niyetli olduğunu ve bunun İran tarafından zarara uğratıldığını vurguladı. Esper bu konuda "ABD'nin bu 'emsalsiz' saldırılar' karşısında müttefikleriyle görüş alış verişinde olduğunu" ifade etti.