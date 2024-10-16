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  4. Petrol rafinerisinde yangın! 1 kişi öldü, 4 kişi yarakandı

Petrol rafinerisinde yangın! 1 kişi öldü, 4 kişi yarakandı

16.10.2024 00:36
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İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Şuşter ilçesinde petrol rafinerisinde büyük bir yangın çıktı. Yangında 1 kişinin hayatını kaybettiğini 4 kişinin de yaralandığı gelen bilgiler arasında yer aldı.

Petrol rafinerisinde yangın! 1 kişi öldü, 4 kişi yarakandı

İran devlet televizyonuna konuşan Huzistan eyaletine bağlı Şuşter ilçesinin Kaymakamı Muhsin Seyyidmusevi, petrol rafinerisindeki yangında 1 kişinin hayatını kaybettiğini 4 kişinin de yaralandığını aktardı.

TANKER BENZİN DEPOSUNA ÇARPTI

Seyyidmusevi, olayın ilk belirlemelere göre petrol tankerlerinden birinin rafinerideki benzin depolarına çarpması sonucu çıktığını belirtti.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan yangının boyutu nedeniyle ilçedeki itfaiye ekiplerinin müdahalede yetersiz kalması üzerine Ahvaz kentinden takviye ekiplerin yangına müdahale için bölgeye gönderildiği kaydedildi.Bu içerik Melih Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran Petrol
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