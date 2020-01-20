‘Petrol Sahası Ablukası Sürerse Libya İçin Felaket Olur’ 

Libya’da uluslararası toplum tarafından tanınan yönetimin başbakanı Fayez El Sarrac, Halife Hafter’a bağlı güçlerin petrol sahalarına ablukayı kaldırması konusunda baskı olmazsa, Libya’nın felaket bir durumla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.
Hafta sonunda Almanya’nın başkenti Berlin’de Libya krizine siyasi çözüm bulunması çabaları kapsamında yapılan konferans devam ederken, Libya’nın doğusunda üslenen General Hafter’e bağlı güçler Cuma gününden bu yana ülkedeki önemli petrol sahalarını ablukaya almıştı.
Hafter’e bağlı güçlerin petrol sahalarını ablukaya alması üretimi de sıfıra indirmişti. Merkezi Trablus’ta bulunan ve uluslararası toplum tarafından tanınan yönetimin lideri Fayez El Sarrac, krizin diplomatik yolla çözümü için zirvenin yapıldığı Berlin’de Reuters haber ajansına konuştu.
El Sarrac, Hafter’e bağlı güçlerin petrol gelirlerinin Libyalılar arasında yeniden dağıtılması koşuluyla petrol sahalarına yönelik ablukayı kaldırabileceği talebini reddetti, petrol gelirlerinin tüm ülkeye yarar sağlaması gerektiğinin altını çizdi. El Sarrac, “Durum bu şekilde devam ederse, felaket olacak. Umarım yabancı ülkeler bu konunun takipçisi olur” dedi.
Libya’nın petrol zenginliğinin önemli bölümü ülkenin doğusunda yer alıyor, ancak petrol gelirleri merkezi Trablus’ta bulunan devlet denetimindeki NOC adlı petrol şirketi üzerinden dağıtılıyor.
Petrol şirketi, Libya’nın tamamına hizmet ettiğini ve çatışmalardan uzak durduğunu vurguluyor. NOC, Libya’nın en önemli geçim kaynağı olan petrol ve doğal gaz gelirlerini Trablus’taki merkez bankasına gönderiyor. Merkez bankası genel olarak El Sarrac yönetimine çalışmakla birlikte, Hafter’e bağlı güçlerin kontrolunda olan doğu bölgesinde de maaşların ödenmesi ya da yakıt tedariği gibi bazı kamu hizmetlerine maddi kaynak sağlıyor.
“Karşı tarafla bir daha masaya oturmam”
El Sarrac Reuters’a verdiği mülakatta, yönetiminin Berlin’de geçici ateşkesin kalıcı ateşkese dönüştürülmesi ve BM liderliğindeki çözüm planı kapsamında çatışmanın sonlandırılması amacıyla da Libya’daki gruplar arasında müzakerelerin başlaması yönünde alınan karara saygı duyacağını söyledi.
Ancak General Hafter ile bir kez daha bir araya gelme olasılığının masada olmadığı mesajını verdi. Sarrac, “Benim için durum açık. Diğer tarafla bir daha masaya oturmayacağız” dedi.
Sarrac ve Hafter, 2019 yılı Şubat ayında Abu Dhabi’de bir araya gelmiş, iki taraf Libya’da iktidar paylaşımı konusunda uzlaşamayınca Hafter’e bağlı güçler başkent Trablus’a yönelik saldırıyı başlatmıştı.
Berlin’deki zirvede, her iki taraftan beş askeri temsilciden oluşan ortak bir komisyonun oluşturulması ve bu komisyonun da bir hafta içinde işleyebilir bir ateşkesin unsurlarını görüşmek üzere Cenevre’de bir araya gelmesi kararlaştırılmıştı.
Libya’da taraflar arasında güven eksikliği sebebiyle ateşkes olasılığı konusunda beklentiler çok yüksek değil.
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