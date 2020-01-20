‘Petrol Sahası Ablukası Sürerse Libya İçin Felaket Olur’ 

Hafter’e bağlı güçlerin petrol sahalarını ablukaya alması üretimi de sıfıra indirmişti. Merkezi Trablus’ta bulunan ve uluslararası toplum tarafından tanınan yönetimin lideri Fayez El Sarrac, krizin diplomatik yolla çözümü için zirvenin yapıldığı Berlin’de Reuters haber ajansına konuştu.

Libya’nın petrol zenginliğinin önemli bölümü ülkenin doğusunda yer alıyor, ancak petrol gelirleri merkezi Trablus’ta bulunan devlet denetimindeki NOC adlı petrol şirketi üzerinden dağıtılıyor.

Petrol şirketi, Libya’nın tamamına hizmet ettiğini ve çatışmalardan uzak durduğunu vurguluyor. NOC, Libya’nın en önemli geçim kaynağı olan petrol ve doğal gaz gelirlerini Trablus’taki merkez bankasına gönderiyor. Merkez bankası genel olarak El Sarrac yönetimine çalışmakla birlikte, Hafter’e bağlı güçlerin kontrolunda olan doğu bölgesinde de maaşların ödenmesi ya da yakıt tedariği gibi bazı kamu hizmetlerine maddi kaynak sağlıyor.

“Karşı tarafla bir daha masaya oturmam”

El Sarrac Reuters’a verdiği mülakatta, yönetiminin Berlin’de geçici ateşkesin kalıcı ateşkese dönüştürülmesi ve BM liderliğindeki çözüm planı kapsamında çatışmanın sonlandırılması amacıyla da Libya’daki gruplar arasında müzakerelerin başlaması yönünde alınan karara saygı duyacağını söyledi.

Ancak General Hafter ile bir kez daha bir araya gelme olasılığının masada olmadığı mesajını verdi. Sarrac, “Benim için durum açık. Diğer tarafla bir daha masaya oturmayacağız” dedi.