Petrol sızıntısının yaşandığı Mauritius'ta en az 13 ölü yunus bulundu

Japonya bandıralı bir tankerin neden olduğu devasa petrol sızıntısından yaklaşık bir ay sonra Mauritius sahilinde en az 13 ölü yunus bulundu.

Balıkçılık Bakanlığı kıyıda 13 yunusun öldüğünü, bulunan diğer yunusların da birçoğunun da zayıf ve ölmek üzere olduğunu doğruladı.

Polis, ölen yunusları otopsiye gönderdiklerini söyledi.

Bu ölümler gemi enkazından beri bildirilen ilk yunus ölümleri olarak kayıtlara geçti.

Şimdiye kadar sahilde birçok balık ve yengeç ölü olarak bulunmuştu.

Ölü yunusların görülmesi bölge sakinleri arasında büyük bir öfkeye de sebep oldu.

BBC'ye yaptığı açıklamada 8 ila 10 arasında ölü yunus gördüğünü söyleyen bölge sakini Nitin Jeeha, "Bu sabah ölü yunuslara şahit olmak üzere uyanmak bir kabustan daha kötü. Pek çok sivil toplum kuruluşu, balıkçılar, uzmanlar gemiyi olduğu yerde batırmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Ama yöneticiler bir kez daha kötü bir karar aldı" şeklinde konuştu.

Çok daha kötü sonuçları olacak

Denizbilimci Vassen Kauppaymuthoo, yunusların akaryakıt koktuğunu söyledi.

Yerel basın Kauppaymuthoo'nun sözlerine, "Bence bu durum zaman geçtikçe daha da kötüye gidecek" şeklinde yer verdi.