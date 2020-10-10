HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Petrol tankerinde 100 kilo uyuşturucu yakalandı

Petrol tankerinde 100 kilo uyuşturucu yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2020 09:32 | Son Güncelleme

Gaziantep’te yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı olacağı bilgisine ulaşan istihbarat ve narkotik ekipleri durdurdukları petrol tankerinde 100 kilogram esrar ele geçirdi.İstihbarat Şube Müdürlüğü timlerinin tespit ettiği tanker Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin Doğu otoban girişinde durduruldu.

Petrol tankerinde 100 kilo uyuşturucu yakalandı

Gaziantep’te yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı olacağı bilgisine ulaşan istihbarat ve narkotik ekipleri durdurdukları petrol tankerinde 100 kilogram esrar ele geçirdi.
İstihbarat Şube Müdürlüğü timlerinin tespit ettiği tanker Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin Doğu otoban girişinde durduruldu. Araçta dedektör köpek Onix’in yaptığı aramada tankerin kupa kısmının yatak bölümünde gizlenmiş 10 paket halinde toplamda 100 kilogram kubar esrar yakalandı. Aracın sürücüsü gözaltına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Onu tanıyabildiniz mi? 'Evden çalıştığım zamanlar' Onu tanıyabildiniz mi? 'Evden çalıştığım zamanlar'
Kaynanasını 'korona nedeniyle' öldürmek istediKaynanasını 'korona nedeniyle' öldürmek istedi
Hatay mutfağının yıldızı: Kaytaz böreği tarifi!Hatay mutfağının yıldızı: Kaytaz böreği tarifi!
En Çok Okunan Haberler
Bir şehir onları arıyordu! Bu halde bulundular
Bir şehir onları arıyordu! Bu halde bulundular
Azerbaycan ve Ermenistan, Dağlık Karabağ'da ateşkes konusunda anlaştı
Azerbaycan ve Ermenistan, Dağlık Karabağ'da ateşkes konusunda anlaştı
Özgür Özel açıkladı! Kanun teklifi olarak Meclis'e sunulacak
Özgür Özel açıkladı! Kanun teklifi olarak Meclis'e sunulacak
TEM'de büyük tehlike! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
TEM'de büyük tehlike! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
Estetikten sonra imajını da değiştirdi!
Estetikten sonra imajını da değiştirdi!
Boşanma aşamasında yeni aşkını ilan etti!
Boşanma aşamasında yeni aşkını ilan etti!
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Meteoroloji'den 4 il için lodos ve kum fırtınası uyarısı
Meteoroloji'den 4 il için lodos ve kum fırtınası uyarısı
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Diğer Haberler
CNN Türk sunucusu Duygu Kaya koronavirüse yakalandı
CNN Türk sunucusu Duygu Kaya koronavirüse yakalandı
Ankara'da belediye otobüsü üst geçit asansörüne çarptı! Çok sayıda yaralı var
Ankara'da belediye otobüsü üst geçit asansörüne çarptı! Çok sayıda yaralı var
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
Şanlıurfa’da yeraltı çarşıları keşfedildi
Şanlıurfa'da bulundular! Turizme kazandırılacak
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (10 Ekim İstanbul'da hava durumu)
Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Akıllara durgunluk veren olay! Koronavirüs bulaştırmasından korktuğu kaynanasını öldürmek istedi
Kaynanasını 'korona nedeniyle' öldürmek istedi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.