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Petrol verimini artıracak projeye TÜBİTAK’tan destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 16:14 | Son Güncelleme

Batman Üniversitesinin petrol kuyularında oluşacak olası sızma veya arızaları anında tespit ederek petrol verimliliğini artırmayı sağlayacak projesi, TÜBİTAK tarafından kabul edildi.Batman Üniversitesi Elektrik-Elektronik, Petrol ve Doğalgaz, Makine ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinde görevli akademisyenler tarafından "Petrol Kuyularındaki Ekipmanlarda Oluşan Olası Mekanik ve Elektrik Arızalarının Uzaktan Tespiti için Yapay Zeka Tabanlı Otomasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Uygulanması Projesi" hazırlandı.

Petrol verimini artıracak projeye TÜBİTAK’tan destek

Batman Üniversitesinin petrol kuyularında oluşacak olası sızma veya arızaları anında tespit ederek petrol verimliliğini artırmayı sağlayacak projesi, TÜBİTAK tarafından kabul edildi.
Batman Üniversitesi Elektrik-Elektronik, Petrol ve Doğalgaz, Makine ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinde görevli akademisyenler tarafından "Petrol Kuyularındaki Ekipmanlarda Oluşan Olası Mekanik ve Elektrik Arızalarının Uzaktan Tespiti için Yapay Zeka Tabanlı Otomasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Uygulanması Projesi" hazırlandı. TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı tarafından kabul edilen ve 800 bin lira bütçe ile desteklenen proje ile petrol kuyularında arıza kaynaklı üretim kayıplarının minimize edilmesi, kuyu verimine yönelik verilerin çevrim içi olarak alınması, sistemin uzaktan kontrolüne olanak tanınması ve birçok arızanın daha oluşmadan yapay zeka destekli karar verme mekanizması ile tespit edilmesi hedefleniyor.
Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, iki profesör, doçent ve altı doktor öğretim üyesince hazırlanan projenin tamamen yerli ve milli olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin 2023 vizyonu kapsamında dile getirdiği yerli ve milli hedefler doğrultusunda üniversitenin AR-GE biriminin daha da geliştirildiğine işaret eden Prof. Dr. Durmuş, bu kapsamda hayata geçirdikleri proje ile Türkiye’nin petrol üretimindeki verimliliğini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

“Ekonomiye büyük katkısı olacak”
Prof. Dr. Durmuş, üniversite ve sanayi işbirliğini sürdürdüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:
“2023 hedefimizde Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi yerli ve milli üretim konusunda Batman Üniversitesi olarak birçok alanda AR-GE çalışması yapıyoruz. Bu proje ile yurt dışından yüklü paralar ödenerek temin edilen parça ve yazılımları Türkiye’de üretmeyi amaçlıyoruz. Bu çok kapsamlı bir proje. Proje ile kuyulardaki tüm arızalar tespit edilerek merkeze bildirilecek. Uyarı doğrultusunda müdahale edilecek. Böylece hem ekonomiye büyük katkısı olacak hem de yerlileşmeye, millileşmeye, milli üretime katkı sunacak."
Bunun gibi mühendislik çalışmalarıyla aynı zamanda bölge sanayisini geliştirmeyi amaçladıklarına dikkati çeken Durmuş, bölgenin katma değeri yüksek ürünler üretilmesine fayda sağlayacak konuma ulaşmasını istediklerini sözlerine ekledi.

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