Petrol Zengini Venezuela'da Mazot Sıkıntısı

Venezuela dünyanın en zengin petrol yataklarına sahip ülkesi olsa da bir süredir yaşanan benzin sıkıntısına son haftalarda mazot krizi de eklendi. Ülkede mazot stoklarının tükenmeye başlaması üzerine hükümet kamyon başına 100 ila 200 litre mazot sınırlaması getirdi. Trafikteki kamyonların çoğunun bin 200 litre deposu olduğu bildiriliyor. Akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluşuyor ve kamyoncular mazot almak için 2-3 gün sırada bekleyebiliyor. Devlet petrol şirketi PDVSA’nın eski yöneticilerinden Toro Hardy yaşanan mazot sorununun temel nedeninin kötü yönetim olduğunu; Venezuela’nın geçmişte toplamda yüksek teknolojiyle çalışan 22 rafinerisi varken bugün çalışan rafineri sayısının ikiye düştüğünü söylüyor. Ekonomist Jose Guerra geçmişte mazot ihraç eden Venezuela’nın, günde 300 bin varil mazot ürettiğini ancak bu miktarın son haftalarda 10 bin varile kadar düştüğünü söylüyor. Baker Enstitüsü enerji politikaları uzmanlarından Francisco Monaldi ise pandemi öncesinde Venezuela’da günlük tüketilen 60-65 bin varil mazotun yarıdan fazlasının ithal edildiğini belirtiyor.

Uzmanlar yaşanan sorunun başlıca nedenleri arasında rafinerilere gerekli bakım ve onarımın yapılmamasını, devletin, PDVSA’nın başına konunun ehli olmayan askerleri atamasını, ekonomik krizi ve uluslararası yaptırımları sıralıyor. Ekonomik yaptırımlar sorunu derinleştirdi Ekim ayında eski ABD Başkanı Donald Trump’ın iktidardaki Nicolas Maduro hükümetine baskıyı artırmak için Venezuela’ya uygulanan ekonomik yaptırımlar listesine mazot ticaretini de eklemesi sorunu derinleştiren esas nokta oldu. Mazot ihtiyacını o tarihe kadar İtalyan Eni, Hint Reliance ve İspanyol Repsol enerji şirkeleriyle ham petrol karşılığı mazot takası yaparak karşılayan Venezuela geçen yılın son aylarından bu yana mazot ithal edemedi. Stokların tükenmek üzere olduğu belirtiliyor. Başta gıda ve ilaç taşımacılığı olmak üzere nakliyede ve toplu ulaşımda en fazla kullanılan akaryakıt olan mazotun karaborsada fahiş fiyatlara satıldığı bildiriliyor. Her geçen gün daha fazla hissedilen mazot kıtlığına bağlı olarak maliyetlerin artması, hiperenflasyonun ağırlaşması ve gıdaya erişimin daha da zorlaşması öngörülüyor.