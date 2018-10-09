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Petrolden en çok gelir elde eden ülkeler

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2018 08:20 | Son Güncelleme

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütüne (OPEC) üye ülkelerin geçen yıl petrol ihracından elde ettiği gelir bir önceki yıla göre yüzde 28,6 artarak 567 milyar dolara yükseldi.

Listenin ilk sırasında Suudi Arabistan yer alıyor.

İşte, petrol ihracatında en çok gelir elde eden ülkeler

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İşte, ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, petrol ihracatında en çok gelir elde eden ülkeler. (Milyar dolar)
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Suudi Arabistan: 167
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Irak: 69
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Birleşik Arap Emirlikleri: 55
6 / 16

İran: 55
7 / 16

Kuveyt: 46
8 / 16

Nijerya: 34
9 / 16

Katar: 31
10 / 16

Angola : 31
11 / 16

Venezuela : 29
12 / 16

Libya: 11
13 / 16

Cezayir: 22
14 / 16

Kongo: 5
15 / 16

Ekvador: 5
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Ekvador Ginesi : 4
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Anahtar Kelimeler:
petrol ihraç opec

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