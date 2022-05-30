Petrole benzeyen sıvıyla ilgili ilk bilgiler geldi! Tüm ilçeyi heyecanlandıran olayda yeni gelişme... TPAO numune aldı

Manisa'nın Salihli ilçesinde dün yaşanan bir olay herkeste heyecan yarattı. Bir çiftçinin zeytin bahçesinde keşfettiği yanıcı ve petrole benzeyen siyah sıvı sonrası yetkililer harekete geçti. Herkes bu sıvının ne olduğunu merak ederken son olarak olayda yeni bir gelişme de yaşandı. Sızıntının kaynağı ile alakalı da ilk bilgiler geldi. Şimdi sabah saatlerinde mahalleye gelen TPAO yetkililerinin aldığı numuneden çıkacak sonuç merakla bekleniyor. İşte detaylar...

TPAO YETKİLİLERİ NUMUNE ALDI

Salihli’ye bağlı Yağbasan Mahallesi’nde çiftçilik yapan Mustafa Yüksel’in tarlasındaki su kuyusundan akan siyah ve yanıcı sıvı nedeniyle yangın çıkmıştı. Yangın üzerine jandarma bölgede güvenlik önlemi alarak bölgeye şerit çekerken, sabah mahalleye gelen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yetkilileri bölgedeki sondajdan numune aldı. Zeytin tarlası sahibi çiftçi Mustafa Yüksel, “Tarlamdaki sondajdan çıkan yanıcı sıvı nedeniyle sabah saatlerinde TPAO yetkilileri numune aldı. Numune sonuçlarına göre bir değerlendirilme yapılacak. Çıkacak sonucu bekliyoruz” dedi.

"İLK İZLENİMLERE GÖRE FAY HATLARINDAN KAYNAKLANAN BİR SIZINTI"

Yaşanan süreçle ilgili bilgi veren AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ise sahanın TPAO tarafından ruhsatlandırılmış bir bölge olduğunu söyledi. Bilen “Yağbasan Mahallesi sahası, şu anda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından sondaj ve arama çalışması için ruhsatlandırılmış bir bölge. Kesin sonuçların kısa bir süre içerisinde gelmesini bekliyoruz. Ancak ilk izlenimlere göre bu sızıntının o bölgede yer alan fay hatlarından kaynaklanan bir sızıntı olduğu değerlendiriliyor” dedi.

"PETROL GİBİ KOKUYOR"

Öte yandan zeytinliğin sahibi Mustafa Yüksel ise sulama amaçlı sondaj çalışmasıyla 208 metre derinliğe indiklerini, su beklerken siyah bir sıvının aktığını, daha önce ham petrol görmedikleri için ne olduğunu anlayamadıklarını belirtti.

Sıvının petrol gibi kokması üzerine şüphelendiklerini dile getiren Yüksel, şöyle konuştu:

"Sıvıyı, biriktiği ufak gölette yakarak deneme yaptık, anında alev aldı. Söndürelim derken yanlarda açtığımız 2 havuza da ateş sıçradı. Ateşi söndürmek mümkün olmadı. İtfaiye geldi, söndürmek için su sıktığı anda ateş daha da harlamaya başladı. Onu da 1,5 saat kendi halinde sönmeye bıraktık."

"KÖYDEKİ HERKES SEVİNİYOR, İNŞALLAH PETROL OLDUĞU ORTAYA ÇIKAR"

Yüksel, TPAO yetkililerinin numune alması için sondajı tekrar çalıştırdıklarını belirterek, "Köydeki herkes seviniyor, inşallah petrol olduğu ortaya çıkar." ifadelerini kullandı.

"HEYECANIN NEDENİ..."

Bölgedeki sulama sondajlarında görev yapan Jeofizik Mühendisi Adnan Karataş da bölgede daha önce de 200 metrenin altına inen sondajlardan siyah renkli sıvıların çıktığını, ancak bu kuyudan havuz dolduracak kadar çıkmasının heyecana neden olduğunu ifade etti. (AA/İHA)

