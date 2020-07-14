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''Petrole Olan Küresel Talep 2021'de Rekor Düzeyde Yükselecek''

14.07.2020 19:49 | Son Güncelleme

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), yayınladığı aylık raporda, küresel ekonominin Corona virüsü pandemisinin yol açtığı krizden sonra toparlanmasıyla birlikte 2021 yılında küresel petrol talebinin rekor düzeyde yükselerek günde 7 milyon varil seviyesine çıkacağını öngörüyor

''Petrole Olan Küresel Talep 2021'de Rekor Düzeyde Yükselecek''

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), yayınladığı aylık raporda, küresel ekonominin Corona virüsü pandemisinin yol açtığı krizden sonra toparlanmasıyla birlikte 2021 yılında küresel petrol talebinin rekor düzeyde yükselerek günde 7 milyon varil seviyesine çıkacağını öngörüyor. Ancak örgüt, bu talebin 2019'daki seviyenin altında seyredeceğini kaydediyor.

OPEC'in önümüzdeki yıl için petrol piyasalarını değerlendirdiği bu ilk raporunda 2021 yılına ilişkin öngörüler, ABD-Çin arasında ticaret alanında yaşanan gerginlik, yüksek borç seviyeleri ve ikinci Corona salgını dalgası gibi olumsuzlukların gerçekleşmeyeceğini varsayıyor.

OPEC, ''Rapor, özellikle büyük ekonomilerde Corona salgınının kontrol altına alındığını, bunun hanehalkı tüketimi ve yatırımlarında iyileşme kaydedilmesine olanak tanıdığını, pandemiyle mücadelede alınan dev teşvik önlemlerinin de bu sürece destek verdiğini varsayıyor'' ifadesine yer veriyor.

Petrole olan küresel talep, hükümetlerin Corona virüsünün yayılmasını önlemek için ekonomik faaliyetleri durdurması üzerine üçte bir oranında azalmıştı. Bu durum, petrol fiyatlarının hızla düşmesine yol açmıştı.

OPEC, geçen ayki raporundaysa petrole olan talebin 2020'de 8 milyon 950 bin varil azalacağını kaydetmişti.

Örgüt, 2021'de şirketlerin daha düşük maliyetle iş yapması ve elemanların evden çalışmasının petrole olan talebin artmasının önünde engel oluşturacağı, bunun da talebin 2019'daki rekor düzeyin altında kalacağı anlamına geldiğini bildiriyor.

OPEC, küresel petrole olan talebin hızla artmasını öngördüğü 2021'de bu talebin büyük kısmını karşılama beklentisi içinde. Örgütün tahminine göre ham petrole olan talep, günde 6 milyon varilden günde 29,8 milyon varile çıkacak.

OPEC ve Rusya'nın başını çektiği müttefikleri, petrol fiyatlarını ayağa kaldırmak için 2020 yılının Mayıs ayından itibaren günde 10 milyon varil daha az petrol üretiyor. Bu miktar, küresel talebin onda biri.

Amerika, Norveç ve Kanada da OPEC üyesi olmamalarına rağmen üretimi azaltan ülkeler.

Örgüt, üyesi olmayan ülkelerin 2020 yılındaki petrol arzının günde 3 milyon 260 bin varil düşeceği, bu miktarın 2021'deyse sadece günde 920 bin varil artacağını tahmin ettiğini kaydetti.

OPEC, Amerika'nın 2021'deki petrol üretimini günde 240 bin varil arttırmasını bekliyor. Örgüt, 2019'da günde 1 milyon 700 bin varil petrol üreten Amerika'nın günlük petrol üretiminin 2020'de 1 milyon 370 bin varil azalacağını öngörüyor.

OPEC, Haziran ayında günlük petrol üretimini 1 milyon 890 bin varil azaltarak 22 milyon 270 bin varile indirdiğini açıklamıştı.

Örgüt, bu yıl üreteceği ham petrole talebin günde 23 milyon 800 bin varil seviyesinde olacağını tahmin etmişti.

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