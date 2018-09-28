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Petrolün karanlığından suyun berraklığına

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 09:57 | Son Güncelleme

İZMİR'in Foça ilçesinde söküm için getirilen gemideki personelin bilinçli olarak fueloil bırakıp deniz suyunu ve sahil bandını kirletmesinden sonra başlatılan temizlik çalışmalarında önemli mesafe keydedildi.

Taylan Yıldırım, İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Foça ilçesinde söküm için getirilen gemideki personelin bilinçli olarak fueloil bırakıp deniz suyunu ve sahil bandını kirletmesinden sonra başlatılan temizlik çalışmalarında önemli mesafe keydedildi. Denizde ve kıyıda günler süren çalışmalar sonrasında deniz suyu tertemiz oldu. Sahil bandının bazı bölgelerindeki 'ince temizlik' olarak isimlendirilen çalışmaların sürdüğü açıklandı. Foça ilçesinde Gencelli ve Cumhuriyet Mahallesi bölgesinde, geçen 30 Ağustos tarihinde denizde kaynağı belirlenemeyen petrol sızıntısı meydana geldi. Yaklaşık 2.5 kilometrelik sahil şeridi sızıntı nedeniyle petrolle kaplandı, siyaha büründü. Kirliliğin temizlenmesi için çalışma başlatıldı. Denize petrolün nereden sızdığına dair de gerek Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, gerek Aliağa Liman Başkanlığı gerekse de Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler çalışma yapmıştı. Bölgedeki onlarca gemi ve tesis üzerinde yapılan incelemeler sonrasında Aliağa gemi söküm ve geri dönüşüm tesislerine getirilen Harrier isimli gemiden yapıldığı saptandı. TÜBİTAK'ta yapılan testler sonrasında da petrolün bu gemiden döküldüğü kesinlik kazandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'da firmaya 1 milyon 644 bin 742 TL idari para cezası kesildiğini açıklamıştı. Foça kıyılarının kirlenmesine neden olan geminin geri dönüşüm tesislerinde sökülmek üzere karaya çıkartıldığı ortaya çıktı. Foça'da bir yandan da Asliye Hukuk Mahkemesi'nde, adli süreç devam etti. Foça Asliye Hukuk Mahkemesi hakiminin yanı sıra halk sağlığı uzmanı, çevre mühendisi, deniz ve iç su bilimleri uzmanından oluşan üç kişilik bilirkişi heyeti olay yerine inceleme yaptı. Raporun gelecek günlerde açıklanacağı ifade edildi. TEMİZLEME ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ Olayın hemen ardından denizde sürdürülen çabalar sonuç verdi. Petrolün tabaka halinde vurduğu deniz kıyısı tamamen temizlendi. Su yüzeyindeki petrolün temizlenmesinin tamamlanmasından sonra çalışmalar kara bölümüne taşındı. Buradaki işlemler de önemli oranda tamamlandı. Bazı bölgelerde ince temizlik olarak isimlendirilen çalışmaların sürdüğü açıklandı. Denizde ve kıyıda günler süren çabalar sonrasında gelinen son nokta, temizlik çalışmalarını sürdüren şirketin hem karadan hem de havadan drone ile çektiği görüntülerle ortaya çıktı.

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