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Petrolün Varil Fiyatı 120 Doları Geçti

06.06.2022 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan'ın Temmuz ayı için ham petrol fiyatlarını yükseltmesi üzerine bugün petrol fiyatları varil başına 120 dolardan işlem gördü. Rusya'nın da dahil olduğu petrol üreticileri grubu OPEC+ üyelerinin petrol üretimini arttırmasının arz sıkıntısını gidereceğine şüpheyle bakılıyordu

Petrolün Varil Fiyatı 120 Doları Geçti

Suudi Arabistan'ın Temmuz ayı için ham petrol fiyatlarını yükseltmesi üzerine bugün petrol fiyatları varil başına 120 dolardan işlem gördü. Rusya'nın da dahil olduğu petrol üreticileri grubu OPEC+ üyelerinin petrol üretimini arttırmasının arz sıkıntısını gidereceğine şüpheyle bakılıyordu.

TSİ 16.39'da Brent ham petrolün fiyatı 64 sent artarak varil başına 120,36 dolara çıktı. Brent petrolün bugünkü fiyatı varil başına 121,95 dolara kadar tırmandı.

Amerikan Batı Teksas ham petrolünün fiyatıysa 63 sent artarak varil başına 119 buçuk dolara çıktı. Batı Teksas ham petrolünün son üç ayda çıktığı en yüksek seviye, 120,99 dolardı.

Suudi Arabistan, Temmuz ayı için Asya'ya sattığı hafif Arap ham petrolünün resmi satış fiyatını 2,10 dolar arttırarak 6,50 dolara yükseltti. Bu, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'nın tedarik ettiği petrolün sekteye uğrayacağı kaygılarının artmasına bağlı olarak fiyatların tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığı Mayıs ayından bu yana kaydedilen en üst seviye oldu.

Fiyat artışı, Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı (OPEC) ve müttefiklerinden oluşan OPEC+ grubunun, geçen hafta, Temmuz ve Ağustos aylarında petrol üretimini günde 648 bin varil, yani daha önce planlanandan yüzde 50 daha fazla oranda arttırma kararı almasını izledi.

Petrol üretiminde artışa işaret eden bu hedef, tüm OPEC+ üyelerini kapsamıştı. Ancak çoğu OPEC+ üyesinin üretimi arttırma kapasitesi sınırlı. Grupta ayrıca Batılı ülkelerin yaptırımlarıyla karşı karşıya olan Rusya da bulunuyor.

Yatırım bankacılığı firması JP Morgan'dan uzmanlar, paylaştıkları bir notta, "Fazla petrol üretme kapasitesine sahip OPEC+ katılımcılarının sayısının az olduğu göz önünde bulundurulduğunda, OPEC+ üretiminin Temmuz ayı için günde 160 bin, Ağustos içinse günde 170 bin varil olacağını tahmin ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Mali hizmetler firmaları Citibank ve Barclays de 2022 yılı fiyat tahminlerini bugün yükseltti. Her iki banka da Rusya'nın petrol üretimi ve ihracatının 2022 yılı sonunda günde 1 ila 1,5 milyon varil azalacağı tahmininde bulundu.

Öte yandan Reuters haber ajansına konuşan beş kaynak, İtalyan enerji firması Eni ve İspanyol enerji firması Repsol, önümüzdeki aydan itibaren az miktarda Venezuela petrolünü Avrupa'ya ikmal etmeye başlayacaklarını kaydetti.

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