Petshop'ların kasaplar odasına bağlanma kararı tepki çekmişti! Yeni açıklama geldi

Petshop'ların kasaplar odasına bağlandığını öğrenen çok sayıda vatandaş, alınan kararın nedenlerini araştırırken, bir yandan da tepki gösterdi. Tartışma yaratan karar gündemdeki yerini korurken, Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı yeni bir açıklama geldi. Petshop'ların kasaplar odasına bağlanmasının yanlış anlaşıldığını söyleyen Yardımcı, düzenlemenin 1 yıl önce yapıldığını ifade etti...

Petshop'ların kasaplar odalarına bağlanmasıyla ilgili açıklama yapan Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, yanlış anlaşıldıklarını söyledi.

"1 YIL ÖNCEKİ DÜZENLEME, YANLIŞ ANLAŞILDIK"

Petshop'ların odalaşmadığı kentlerde canlı hayvan satanların kasaplar odasına, yem satanların ise Fırıncılar Odası'na kaydedildiğini, düzenlemenin ise yeni olmadığını kaydeden Yardımcı, "1 yıl önce yapılan bir düzenleme. Tamamen esnafı korumak için yapılmış bir çalışma ama görüyorum ki yanlış anlaşılmışız. Petshop'lardan canlı hayvan satanlar eğer odalaşamadıysa karma oda olarak Kasaplar Odası içinde yer alıyor. Yem satanlar ise Fırıncılar Odası'nın çatısı altında toplanıyor. Antalya'daki petshop'ların tamamında veteriner var. Düzenli ve sağlıklı şekilde hayvan satışı yapılıyordu. Bence petshop'larda canlı hayvan satışı yapılmadır" diye konuştu.

Vatandaşın tepki gösterip 'Kasaplarda kedi köpek mi satılacak?' şeklinde konuştuğunu da ifade eden Yardımcı, böyle bir durumun söz konusu olmadığını sözlerine ekledi. (DHA)

