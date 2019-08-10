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Petshoplarla ilgili rapor ekim ayında açıklanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 11:38 | Son Güncelleme

TBMM Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu Başkanı ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, petshoplarla ilgili inceleme ve çalışmalarının devam ettiğini bildirdi - TBMM Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu Başkanı Mustafa Yel: - "Daha varmış olduğumuz bir kanaat yok. Ekim ayı içerisinde hazırlayacağımız raporda bu kanaatlerimizi paylaşacağız"

TEKİRDAĞ (AA) - ÖMER URAL - TBMM Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu Başkanı ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, petshoplarla ilgili çalışmalarının sürdüğünü, komisyon kanaatini içeren raporun ekim ayında açıklanacağını belirtti.

Yel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvan hakları konusunda çok titiz bir çalışma yürüttüklerini, belediyelerle, akademisyenlerle, hayvanseverlerle ve derneklerle görüşmelerinin sürdüğünü, herkesi dinlemeye çalıştıklarını söyledi.

Komisyonun petshoplarla ilgili çalışmalarının sürdüğünü aktaran Yel, "İnceleme ve çalışmalarımız devam ediyor. Daha varmış olduğumuz bir kanaat yok. Ekim ayı içerisinde hazırlayacağımız raporda bu kanaatlerimizi paylaşacağız." dedi.

Mustafa Yel, her şeyi kayıt altına almak istediklerini ve bu yönden oluşabilecek her türlü gelişmeye çok titiz yaklaştıklarını dile getirdi.

Kaçak hayvan giriş çıkışlarının önlenmesi için çalışma yapacaklarını vurgulayan Yel, şöyle devam etti:

"Biz her şeyin kayıt altında olmasını istiyoruz. Kaçak hayvan giriş çıkışlarının mutlaka önlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Merdiven altı diye tabir edilen yine kaçak olarak yetiştirilen bazı çiftliklerdeki hayvanların da bu konuda sıkıntılı olduğunu görüyoruz. Oradaki ticaretin sıkıntılı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla petshoplarda kendine uygun, sağlık şartları yerine getirilmiş ve kanunlardaki şartları yerine getiren petshop varsa burada başka bir düzenlemeye gerek olup olmadığı gibi konuları inceleyerek çalışmalarımızı nihayete erdireceğiz."

- "Kültürümüzde aslen bir merhamet kültürü var"

Türkiye'nin her konuda olduğu gibi hayvan hakları konusunda da dünyada söz sahibi olacağını belirten Yel, hayvanlara yapılan eziyetin cezasız kalmayacağını söyledi.

Mustafa Yel, şunları kaydetti:

"Bizim mevcut 5199 sayılı yasada hayvanlar mal ve eşya olarak tanımlandığı için sadece Kabahatler Kanunu'na göre cezalar verilmekte ve bu da yetersiz olmakta. Komisyonumuzda hazırlayacağımız raporda buna da değinerek hayvanlara kötü eziyet edildiği tespit edildiği taktirde bu konularla ilgili Türk Ceza Kanunu'na göre ceza verilmesi ile ilgili bazı tedbirler konusunda kanaatlerimiz olacak.

Biz aslımıza döndüğümüz zaman, merhamet kültürümüzü bu konuda hatırladığımız zaman her şey daha iyi olacak. Bu anlamda da biz yapılan bu çalışmaları hatırlatmak bakımından Milli Eğitim Bakanlığı ile de görüşerek okullarımızda özellikle dördüncü sınıflarda hayvan halklarının ders olarak okutabilmesi için de gerekli çalışmayı yapacağız."

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Anahtar Kelimeler:
Hayvan Hakları Mustafa Yel Tekirdağ

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