Petshoplarla ilgili rapor ekim ayında açıklanacak

TEKİRDAĞ (AA) - ÖMER URAL - TBMM Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu Başkanı ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, petshoplarla ilgili çalışmalarının sürdüğünü, komisyon kanaatini içeren raporun ekim ayında açıklanacağını belirtti.

Yel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvan hakları konusunda çok titiz bir çalışma yürüttüklerini, belediyelerle, akademisyenlerle, hayvanseverlerle ve derneklerle görüşmelerinin sürdüğünü, herkesi dinlemeye çalıştıklarını söyledi.

Komisyonun petshoplarla ilgili çalışmalarının sürdüğünü aktaran Yel, "İnceleme ve çalışmalarımız devam ediyor. Daha varmış olduğumuz bir kanaat yok. Ekim ayı içerisinde hazırlayacağımız raporda bu kanaatlerimizi paylaşacağız." dedi.

Mustafa Yel, her şeyi kayıt altına almak istediklerini ve bu yönden oluşabilecek her türlü gelişmeye çok titiz yaklaştıklarını dile getirdi.

Kaçak hayvan giriş çıkışlarının önlenmesi için çalışma yapacaklarını vurgulayan Yel, şöyle devam etti:

"Biz her şeyin kayıt altında olmasını istiyoruz. Kaçak hayvan giriş çıkışlarının mutlaka önlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Merdiven altı diye tabir edilen yine kaçak olarak yetiştirilen bazı çiftliklerdeki hayvanların da bu konuda sıkıntılı olduğunu görüyoruz. Oradaki ticaretin sıkıntılı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla petshoplarda kendine uygun, sağlık şartları yerine getirilmiş ve kanunlardaki şartları yerine getiren petshop varsa burada başka bir düzenlemeye gerek olup olmadığı gibi konuları inceleyerek çalışmalarımızı nihayete erdireceğiz."