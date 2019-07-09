HABER

Petshop’ta kitap karşılığı kuş

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 12:10 | Son Güncelleme

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van)- VAN'ın Erciş ilçesinde petshop işleten Regaip Bayram kitap okumaya dikkat çekmek amacıyla ilginç bir uygulama başlattı.

Petshop’ta kitap karşılığı kuş

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van)- VAN'ın Erciş ilçesinde petshop işleten Regaip Bayram kitap okumaya dikkat çekmek amacıyla ilginç bir uygulama başlattı. 2 kitap getirene 1 kuş hediye eden Bayram, aldığı kitapları da ihtiyacı olan öğrencilere dağıtıyor.
Erciş ilçesi Van Yolu Caddesi'nde petshop işleten Regaip Bayram, ilçede kitap okumaya dikkat çekmek için farklı bir uygulama başlattı. 2 kitap getirene 1 kuş hediye eden Bayram, kitapları da ihtiyacı olan öğrencilere dağıtıyor. Bayram, öncelikli hedefinin okumaya dikkat çekmek olduğunu belirterek, "Amacımız okuma bilincini oluşturmak ve bu konuya dikkat çekmek için böyle bir çalışma yaptık. Müşterilerimizin getirdiği kitapları da ihtiyacı olanlara dağıtıyoruz" dedi.
Kitap getirip kuş alan Muhammet Çağrı Aliş, böyle bir kampanyanın olduğunu duyduğunda evde okuyup bir kenarda kalan kitapları getirdiğini belirterek, "Umarım bu kampanyayı duyan kitapseverler gelip bu çalışmaya katkı sunar" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Petshop’ta kitap karşılığı kuşPetshop’ta kitap karşılığı kuşPetshop’ta kitap karşılığı kuşPetshop’ta kitap karşılığı kuş

PARTNERİşte Haziran 2019 en güçlü Android telefonlarıİşte Haziran 2019 en güçlü Android telefonları
Yuvasından düşen yavru karga için seferber oldularYuvasından düşen yavru karga için seferber oldular
Sultangazi'de 14 yaşındaki çocuk ihtihar ettiSultangazi'de 14 yaşındaki çocuk ihtihar etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Köy meydanında anne ve 14 yaşındaki oğluna kanlı infaz!

Köy meydanında anne ve 14 yaşındaki oğluna kanlı infaz!

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Resmen duyurdular: Para birimi değişiyor

Resmen duyurdular: Para birimi değişiyor

Bergüzar Korel milyonluk oldu! Böyle kutladı

Bergüzar Korel milyonluk oldu! Böyle kutladı

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

UAEA duyurdu! Dünyayı tedirgin eden gelişme

UAEA duyurdu! Dünyayı tedirgin eden gelişme

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Bursa'da hayat durdu! Vali Canbolat'tan açıklama

Bursa'da hayat durdu! Vali Canbolat'tan açıklama

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Konya'da mide bulandıran olay!

Konya'da mide bulandıran olay!

Eski müsteşar yardımcısı, ölü bulundu!

Eski müsteşar yardımcısı, ölü bulundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ölber Vadisi'nin içinde saklı kalan güzellik: Deve Mağarası

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik

15 Temmuz gazisine 41 ameliyat

15 Temmuz gazisine 41 ameliyat

Hafıza 15 Temmuz Müzesi tamamlandı

Hafıza 15 Temmuz Müzesi tamamlandı

"15 Temmuz'da yeğenim dizlerimde şehit oldu"

15 Temmuz'da yeğenim dizlerimde şehit oldu

15 Temmuz Şehidi Cennet Yiğit’in Babası Yahya Kemal Yiğit: Biz 15 Temmuz’u her gün yaşıyoruz

Biz 15 Temmuz’u her gün yaşıyoruz

Yol kenarında 'tek kişilik' mescit

Başta kimse ne olduğunu anlayamıyor! Yaklaşınca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.