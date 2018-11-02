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"Pette Yollarda" PTT'yi çocuklara anlatıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 17:14 | Son Güncelleme

PTT Bilgi Teknolojileri tarafından hazırlanan "Pette Yollarda" oyununda, çocuklara PTT'nin tarihi ve yaptığı çalışmalar tiyatro oyunuyla anlatılıyor

EDİRNE (AA) - PTT Bilgi Teknolojileri tarafından hazırlanan "Pette Yollarda" oyununda, çocuklara PTT'nin tarihi ve yaptığı çalışmalar tiyatro oyunuyla anlatılıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve PTT Genel Müdürlüğü desteğiyle PTT Bilgi Teknolojileri tarafından hayata geçirilen Pette Çocuk Tiyatrosu'nun "Pette Yollarda" oyunu Trakya Üniversitesi (TÜ) Türkan Sabancı Kültür Merkezi'nde sergilendi.

Elif Temuçin tarafından yazılan ve Hakan Polacanlı tarafından yönetilen oyunda, PTT'nin maskot karakteri "Pette" ve oyuncu Kerem Eser rol alıyor.

Oyunla, Türkiye'nin en köklü kurumlarından olan PTT'nin çalışmaları eğlenceli şekilde çocuklara aktarılıyor.

Oyunun yönetmeni Hakan Polacanlı, oyun öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, "Pette Yollarda" oyununun arkadaşlık teması üzerinden PTT'yi çocuklara anlattığını söyledi.

Oyunun, renkli bir hikaye eşliğinde çocuklarla buluştuğunu belirten Polacanlı, şunları kaydetti:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, PTT Genel Müdürlüğü ve PTT Bilgi Teknolojilerinin desteğiyle bu proje hayata geçti. Oyunumuz için yaklaşık bir buçuk aylık bir hazırlık sürecimiz oldu. İlk oyunumuzu Tekirdağ'da oynadık. Güzel bir gösteri oldu. Bugünde Edirne'deyiz ve burada da çok güzel bir ortam var. Seyirciler ve oyuncu arkadaşlarımız muhteşem. Oyunumuz temel konusu arkadaşlık. Bunun üzerinden PTT'nin işlevi ve yaptıkları, geçmişi tiyatronun güzelliğiyle çocuklara anlatılıyor. Oyunu izleyen çocuklar PTT hakkında bilgiler edinerek oyundan ayrılıyor."

81 ilde seyirciyle buluşacak tiyatro oyunu 50 bin seyirciye ulaşmayı hedefliyor.

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"Pette Yollarda" Edirne ptt tarih tiyatro

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