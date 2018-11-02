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"Pette Yollarda" Tekirdağ'da sahnelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 12:20 | Son Güncelleme

PTT Bilgi Teknolojileri tarafından oluşturulan çocuk tiyatrosunun hazırladığı "Pette Yollarda" oyunu, Tekirdağ'da izleyiciyle buluştu

TEKİRDAĞ (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve PTT Genel Müdürlüğü desteğiyle PTT Bilgi Teknolojileri tarafından hayata geçirilen Pette Çocuk Tiyatrosu'nun "Pette Yollarda" oyunu Tekirdağ'da sahnelendi.

Çocukların tiyatro ile buluşmasını, güzel sanatlara ilgi duymalarını sağlamak ve kültürel gelişmelerine katkı sunmak amacıyla sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirilen Pette Çocuk Tiyatrosu’nun ilk oyunu seyirciyle buluştu.

Elif Temuçin tarafından yazılan, Hakan Polacanlı'nın yönetmenliğini yaptığı oyunda Kerem Eser de renkli bir hikaye eşliğinde rol alıyor. 81 ilde seyirciyle buluşacak tiyatro oyunuyla 50 bin seyirciye ulaşılması hedefleniyor.

Tekirdağ PTT Başmüdürü Eren Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin PTT Bilgi Teknolojileri tarafından düzenlendiğini söyledi.

Aslan, tiyatronun Tekirdağ'da iki gösterim şeklinde izleyiciye sunulacağını belirterek, "Tiyatro oyununa izleyicinin ilgisi bir hayli fazla. Buradaki amaç çocuklara tiyatroyu sevdirmek. Çocukların sanatsal alanlara yönelmesini sağlamak. Çocukların daha sanatsal aktivitelerle iç içe olmasına yardımcı olmayı amaçlıyoruz." dedi.

Yönetmen Hakan Polacan da ilk defa Tekirdağ'da sahne aldıkları için heyecanlı olduklarını ifade ederek, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, PTT Genel Müdürlüğü ve PTT Bilgi Teknolojilerinin desteğiyle bu proje hayata geçti. Uzun süredir çalışıyoruz. Çocuklar oyunları keyifle izledi. Bundan sonra Yalova, Uşak, Trabzon, Artvin, Kars Türkiye'nin her yerine gideceğiz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ptt Tekirdağ tiyatro

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