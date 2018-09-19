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Peugeot 306 marka otomobilin muhteşem değişimi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2018 15:15 | Son Güncelleme

Peugeot 306 marka otomobili yenileyen adam çalışmasını Youtube'da yayınladı.

2013'te başladığı çalışmayı 2015'te bitirdi.

Arabayı iki yılda yeniledi

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Arabanın son hali herkesi şaşırttı.
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Anahtar Kelimeler:
otomobil değişim yenileme

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bende haber başlığındaki foto eski hali sandım
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