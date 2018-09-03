Peugeot 308’in üretimi durdu

Geçtiğimiz Çarşamba günü açıklama yapan PSA Group sözcüsü üretimi Fransa’nın doğusundaki Sochaux kentinde yapılan Peugeot 308’in üretiminin durdurulduğunu açıkladı. İki gündür sık sık kesintiye uğrayan üretim hattının parça eksikliğinden dolayı geçici olarak durdurulduğu biliniyor. Fransız otomotiv devinin Valenciennes kentinde yer alan şanzıman üretim tesisinde yaşanan bazı aksaklıklardan dolayı önümüzdeki haftalarda bir hayli yavaşlayacağı bilinen 3008 üretimi markayı zora soktu.

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Şanzıman üretiminin hızlanması için talimat veren PSA Group, yeterli parça tedariki gerçekleşene kadar üretimi zaman zaman durduracak. Fabrikadaki vardiya sistemi ise tamamen değiştirildi. Ancak şirket sözcüsü gerekli önlemlerin alındığını ve Peugeot 3008 satış hacminin bu durumdan etkilenmeyeceğini açıkladı.

3008, Fransız otomotiv devinin 2007 yılından bu yana ürettiği başarılı beş kapılı hatchback modeli. 2014 yılından beri ikinci nesil modeli üretilen 308, markanın C segmentindeki en başarılı modellerinden biri. Ülkemizde de sıkça tercih edilen bu model yılın ilk altı ayında 88.120 tane sattı. 2017 satış rakamlarının ise 157 binin üzerinde olduğu biliniyor.

Avrupa’da oldukça iyi satış rakamlarına sahip olan 2014 yılında “Yılın Avrupa Otomobili” ödülüne layık görüldü. Ülkemizde de uzun yıllardır tutulan 308 halihazırda 142.000 TL‘lik başlangıç fiyatlarıyla satılan 2018 modeli ile alıcı bulmaya devam ediyor.

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