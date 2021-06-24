Peugeot 308 station wagon! Geniş aileler, sürüş zevkinden vazgeçmeyen sportif babalar için...

Peugeot 308 Station Wagon resmen tanıtıldı. Yeni Peugeot 308 Station wagon, ilk bakışta Station Wagon otomobillere ihtiyaç duyan ancak tasarımı ve kullanım özellikleriyle tercih dışı kalan aileler için üretilmiş gibi duruyor. Yeni Peugeot 308 Station wagon, yeni göz alıcı ve sportif tasarımıyla, sürüş zevkinden de ödün vermek istemeyen babaların ilk tercihi olacakmış gibi görünüyor. İşte otomobil üreticisinin ilk kez kompakt hatchback modeli Peugeot 308'de kullandığı bu dil, bu kez yeni bir versiyonda karşımıza çıktı. Evet, birbirinden farklı yeni motor seçenekleriyle Peugeot 308 SW'den bahsediyoruz.

PEUGEOT 308 STATION WAGON BAGAJ ALANI NE KADAR?

Peugeot 308 Station Wagon denilince, bu segmentteki araçları tercih edebilecek olan kullanıcıların ilk aklına gelen ise hiç kuşkusuz bagaj alanı oluyor. Peugeot'tan yapılan açıklamaya göre ise otomobilin bagaj zemini alt konumdayken 608 litrelik bir bagaj hacmi ve bagaj zeminin altında ek saklama alanları sunuluyor. Tüm koltuk sırtlıkları katlandığında ise mevcut hacim, bagaj tabanı alt konumdayken 1634 litreye kadar ulaşabiliyor.

İŞTE PEUGEOT 308 STATİON WAGON TASARIMI

Yeni Peugeot 308 Station Wagon, önden bakıldığında yeni logonun yer aldığı öz ızgarasıyla dikkat çekiyor. Sürüş destek sistemlerine ait radarlar, logonun arkasında yer alıyor ve bir nevi gizleniyorlar. Baz donanım seviyesinden itibaren LED ön farlar sunuluyor. Bu farlar, ön tampondaki aslan dişi şeklindeki gündüz farlarıyla görsel olarak uzatılıyor. Otomobilin dingil mesafesi ise hatchback versiyona kıyasla 55 mm daha uzun. Arka kısımda ise hatchback versiyon ile aynı ince tam LED stop lambaları kullanıyor, ancak onları birbirine bağlayan siyah şerit burada kullanılmıyor.

YENİ PEUGEOT 308 STATİON WAGON KOKPİTİ NASIL?

Peugeot 308 Station Wagon iç mekanından bahsetmeden geçmek markaya büyük haksızlık olurdu. Otomobil, tıpkı yeni Peugeot 308'de olduğu gibi yeni Peugeot i-Cockpit ile donatılıyor. Ayrıca, markanın yıl sonunda sunacağını söylediği 'Drive Assist 2.0' paketi de yeni 308 SW'nin özellikleri arasında bulunuyor. En çok dikkat çeken pakette yeni nesil yarı otonom sürüş destek sistemleri otomobile bu paket ile geliyor.

PEUGOET 308 STATİON WAGON MOTOR SEÇENEKLERİ

Peugeot 308 SW'nin kaputunun altına bir bakalım. Bu noktada iki adet şarj edilebilir hibrit, bir benzinli ve bir dizel motor seçeneği karşımıza çıkıyor. Hibrit motorlardan ilkini HYBRID 225 e-EAT8 oluşturuyor. Bu seçenekte, 180 HP'lik PureTech benzinli motor ve e-EAT 8 otomatik şanzımana 81 kW gücündeki elektrikli motor entegre ediliyor. Peugeot, bu seçeneğin 59 km’ye kadar (WLTP normuna uygun, onay sürecinde) tamamen elektrikli sürüş menzili sağladığı söylüyor.

HYBRID 180 e-EAT8’de ise 150 HP’lik PureTech benzinli motor ve e-EAT8 otomatik şanzıman 81 kW gücündeki elektrikli motorla kombinleniyor. Yine Peugeot'a göre bu sayede, 60 km’ye kadar tamamen elektrikli sürüş menzili (WLTP normuna uygun olarak, onay sürecinde) sunuluyor.

Yeni Peugeot 308 SW’nin 1,2 litre hacme sahip 3 silindirli benzinli motora sahip versiyonu, PureTech 110 S&S BVM6, PureTech 130 S&S BVM6 ve PureTech 130 S&S EAT8 olarak tercih edilebiliyor. 1,5 litre hacme sahip 4 silindirli dizel versiyonu ise, BlueHdi 130 S&S BVM6 ve BlueHdi 130 S&S EAT8 şeklinde sıralanıyor.

YENİ PEUGEOT 308 SW NE ZAMAN GELECEK?

Yeni Peugeot 308 SW’de Avatar mavi, Elixir kırmızı, Sedef beyaz, Alp beyazı, Tekno gri ve Platinyum gri olmak üzere 7 farklı gövde rengi bulunuyor. Fransa’da bulunan Mulhouse tesislerinde üretilecek yeni Peugeot 308 SW, 2022 yılında yollarla buluşacak.

