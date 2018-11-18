Peugeot, Çin’de yeni Peugeot 508L modelini tanıtıyor

İSTANBUL (AA) - Peugeot, Guangzhou Uluslararası Otomobil Fuarı'nda Çin pazarı için özel olarak geliştirilen yeni D segment sedanı yeni Dongfeng Peugeot 508L modelini görücüye çıkardı.

Peugeot açıklamasına göre, Peugeot, pazara özgü modelleriyle Çin pazarına yatırım yapmaya devam ediyor.

Marka, Çin'in Guangzhou kentinde gerçekleştirilen Guangzhou Uluslararası Otomobil Fuarı'nda yeni Dongfeng Peugeot 508L modelini sergiliyor. 25 Kasım'a kadar açık kalacak fuarda ziyaretçiler, Dongfeng Peugeot standında Çin pazarı için özel olarak geliştirilen yeni D segment sedanı yakından inceleyebilecek.

Marka ayrıca Paris Otomobil Fuarı’nda dünya tanıtımı yapılan Peugeot e-Legend Concept otomobilini Asya kıtasında ilk kez sergiliyor. Peugeot bunun dışında Dongfeng Peugeot markasının pazardaki etkisini destekleyecek marka sloganını da tanıttı: "Kalp atışını hisset."

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- Bagaj yapısı Çin pazarına özel statü modelinin zarafetini ve şıklığını tamamlıyor.

Yeni Peugeot 508, D segmentine yönelik küresel bir model olarak geliştirildi. Sedan ile başlayan ve station wagon ile devam eden model sonbahar 2019 itibariyle benzinli, dizel ve şarj edilebilir hibrit olmak üzere üç farklı motor seçeneğiyle pazara sunulacak. Çin'de bulunan Wuhan fabrikasında üretilen yeni Dongfeng Peugeot 508L sedan Çin pazarına uyarlanmış özel bir versiyon olarak küresel Peugeot 508 programına dahil oluyor.