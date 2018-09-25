Peugeot Cycles Paris Otomobil Fuarı'nda

İSTANBUL (AA) - Otomobil dışında ürün gamında motosiklet ve bisiklet de bulunduran Peugeot, Paris Otomobil Fuarı'nda dört yeni elektrikli bisiklet modeli tanıtımı ve e-Store lansmanı gerçekleştirecek.

Peugeot tarafından yapılan açıklamaya göre, marka, 4 Ekim'de gerçekleşecek Paris Otomobil Fuarı'nda neo-retro tasarımlı Legend ürün gamının bir üyesi olan şehir içi elektrikli bisiklet modeli eLC01 modelini sergileyecek.

Kadroya entegre bataryasıyla yeni eLC01, fuarda sergilenmesinin ardından 2019 başlarında satışa sunulacak.

Fuar kapsamında Peugeot ayrıca, eT01 FS ile eT01 PowerTube trekking bisikletleri ve eR02 PowerTube yol bisikleti olmak üzere kadro içine entegre pilleriyle üç yeni bisiklet modelinin de tanıtımını yapacak.

Paris Otomobil Fuarı boyunca sergilenecek olan bisikletler Fransa'da online satışa sunuluyor.Tüm bisikletler, stok durumuna bağlı olarak Peugeot Cycles web sitesi üzerinden temin edilebiliyor.

