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Peugeot'dan sıfır faizli kredi seçenekleri sunan kasım kampanyası

08.11.2021 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Peugeot Türkiye, Kasım ayında devreye aldığı finansman kampanyasıyla hem binek hem de ticari araç ürün yelpazesi için özel kredi imkanları sunuyor.

Peugeot'dan sıfır faizli kredi seçenekleri sunan kasım kampanyası

Peugeot Türkiye, Kasım ayında binek otomobil ve ticari araç ürün yelpazeleri için özel kredi seçeneklerini devreye aldı.

Ay boyunca sürecek kampanya ile; yeni nesil i-Cockpit, EAT8 tam otomatik şanzıman ve yarı otonom sürüş seçeneklerine sahip Peugeot SUV ailesi, sıfır faizli kredi seçenekleriyle kullanıcılara sunuluyor. Bu kapsamda akıllı teknolojilere sahip B-SUV Peugeot SUV 2008, 60.000 TL için 12 ay vadeli sıfır faiz seçeneğiyle ve 338.000 TL’den başlayan fiyatlarla tercih edilebiliyor. Yeni Peugeot SUV 3008 ile yeni Peugeot i-Cockpit ve Night Vision ile segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi dizel motora sahip yeni Peugeot SUV 5008’de ise 100.000 TL kredi için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi imkanı avantaj sağlıyor.

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PEUGEOT 508 İÇİN AVANTAJLI KREDİ FIRSATI

Hatchback segmentindeki sportif model yeni Peugeot 208, Kasım ayına özel sıfır faizli kredi seçeneğiyle sunulurken; Peugeot 508 ise 100.000 TL için 12 ay sıfır faiz fırsatıyla tercih edilebiliyor. BlueHDi dizel motor seçenekleri ve 8 ileri tam otomatik EAT8 şanzıman ile sunulan, SUV görünümlü tasarımı ve teknolojisiyle de dikkat çeken Peugeot Rifter’a ise ay boyunca 80.000 TL için 12 ay sıfır faizli kredi imkanıyla sahip olunabiliyor.

Peugeot kasım kampanyası-2

Peugeot’nun sunduğu avantajlı kredi seçenekleri, hafif ticari araç ailesinde bulunan tüm modeller için de sunuluyor.

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Bu kapsamda ticaretin profesyonelleri; Peugeot Expert Van, Expert Traveller, Partner Van modellerine 70.000 TL 15 ay yüzde 0,99; Boxer Van modeline 100.000 TL için 15 ay yüzde 0,99 veya 50.000 TL için 12 ay sıfır faiz seçenekleriyle ulaşabiliyor.

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