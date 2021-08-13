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Peugeot'dan ticari araç kampanyası

13.08.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Peugeot Türkiye, ticari araç modellerinde sıfır faizli kredi ve uygun ödeme seçenekleri sunmaya devam ediyor. Ağustos ayı boyunca, Peugeot hafif ticari araçlar ailesinde bulunan tüm modellere yüzde 0 faiz fırsatıyla sahip olunabiliyor.

Peugeot'dan ticari araç kampanyası

Buna göre, SUV görünümü sunan ve Zenith cam tavan ile gelen Peugeot Rifter 80.000 TL için 15 ay yüzde 0 faiz fırsatıyla satışa sunuluyor. Boxer, Expert, Expert Traveller ve Partner Van modelleri ise 100.000 TL için 15 ay yüzde 0,99 faiz oranı veya 50.000 TL için 12 ay yüzde 0 faiz seçenekleriyle ticaretin profesyonellerini bekliyor.

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PEUGEOT TİCARİ ARAÇ MODELLERİ

Peugeot, hafif ticari araçlar alanında kullanıcılara ürün çeşitliliği sağlıyor. Rifter, sunduğu donanım özellikleri ve SUV görünümlü tasarımıyla hem ticari amaçlı kullanımı hem de aile beklentilerini karşılıyor. Markanın bir diğer hafif ticari araç modeli Expert, geniş iç hacmi, teknolojisi ve sunduğu binek otomobil konforuyla dikkatleri çekiyor. Model, Expert Traveller ve Expert Van olmak üzere iki farklı seçenekle ihtiyaçlara yönelik uyum sağlıyor. Peugeot Partner Van, kendi sınıfında ilk olan Peugeot i-Cockpit ile geliyor ve tasarımıyla dikkat çekiyor.

Peugeot'dan Ağustos'a özel sıfır faiz kampanyasıPeugeot'dan Ağustos'a özel sıfır faiz kampanyası

Peugeot Boxer ise minibüs ve van sınıfında standartların üzerine çıkıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye
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