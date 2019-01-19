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Peugeot dünya genelinde büyümeyi sürdürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 12:32 | Son Güncelleme

2018 yılında dünya genelinde 1 milyon 740 bin 283 araç satan Peugeot,satış performansı ile Avrupa’da satışlarını en çok artıran 10 markadan biri oldu. - Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç: - "2017 yılında Türkiye’nin markalar sıralamasında 9’uncu sırada yer alırken 2018 yılında 7’nciliğe yükseldik"

İSTANBUL (AA) - Peugeot, 2018 yılında da büyümesini sürdürerek 16 ülkede pazar payı ve satış rekorları kırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Peugeot, dünya çapındaki satışlarını yüzde 2,4 arttırarak 2018 yılında da büyümesini sürdürdü.

2018 yılında dünya genelinde toplam 1 milyon 740 bin 283 araç satan Peugeot, sergilemiş olduğu satış performansı ile Avrupa’da satışlarını en çok artıran 10 markadan biri oldu. Peugeot ülke bazında da rekorlarla dolu bir yıl yaşadı ve 16 ülkede pazar payını rekor seviyeye çıkardı ve/veya satış rekoru kırdı. Fransa ve İtalya’da rekor pazar payına ulaşan Peugeot, Portekiz, Yunanistan ve İrlanda’da hem pazar payı hem de satışta rekor kırdı. Peugeot ayrıca İspanya, Polonya, Şili, Çek Cumhuriyeti, Fas, Japonya, Meksika, Slovakya, Hong Kong, Hırvatistan ve Estonya’da da satış rekoru elde etti.

Peugeot, 2018 yılında ciddi bir daralma yaşayan Türkiye’de de pazar payını artırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, "Peugeot Türkiye olarak daralan bir pazarda 2017 yılına oranla 2018 yılında pazar payımızı 0,7 puan arttırarak yüzde 4,2’den yüzde 4,9’a çıkardık. 2017 yılında Türkiye’nin markalar sıralamasında 9’uncu sırada yer alırken 2018 yılında 7’nciliğe yükseldik. Özellikle bu başarıda, satış adetleriyle C-SUV segmentinin podyumunda yer alan Peugeot SUV 3008 modelimizin payı büyük." ifadelerini kullandı.

- Üst donanım paketlerine ilgi büyük

Peugeot, 2017 yılında kırdığı hafif ticari araç segmentindeki rekorunu 2018 yılında yüzde 4 artırarak dünya genelinde 243 bin hafif ticari araç satışı gerçekleştirdi. Peugeot, 2018 yılında yüzde 6 artışla 73 bin Boxer ve yüzde 31 artışla 78 bin Expert/Traveller ile satış rekoru kırdı. Uluslararası Yılın Ticari Aracı (IVOTY) seçilen yeni Peugeot Partner 11 binin üzerinde, yeni Peugeot Rifter ise 20 binin üzerinde sipariş aldı.

Peugeot’nun sınıf atlama stratejisinin başarısı ürünlerin versiyon dağılımda kendini gösterdi. Peugeot müşterilerin yüzde 21’i, bir önceki yıla göre yüzde 2 artışla, tercihini GT Line, GT ve GTi olmak üzere markanın üst versiyonlarından yana kullandı. Ayrıca Peugeot müşterilerinin yüzde 36’sı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 6 artışla, tercihin otomatik şanzımandan yana kullandı.

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