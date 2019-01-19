Peugeot dünya genelinde büyümeyi sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Peugeot, 2018 yılında da büyümesini sürdürerek 16 ülkede pazar payı ve satış rekorları kırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Peugeot, dünya çapındaki satışlarını yüzde 2,4 arttırarak 2018 yılında da büyümesini sürdürdü.

2018 yılında dünya genelinde toplam 1 milyon 740 bin 283 araç satan Peugeot, sergilemiş olduğu satış performansı ile Avrupa’da satışlarını en çok artıran 10 markadan biri oldu. Peugeot ülke bazında da rekorlarla dolu bir yıl yaşadı ve 16 ülkede pazar payını rekor seviyeye çıkardı ve/veya satış rekoru kırdı. Fransa ve İtalya’da rekor pazar payına ulaşan Peugeot, Portekiz, Yunanistan ve İrlanda’da hem pazar payı hem de satışta rekor kırdı. Peugeot ayrıca İspanya, Polonya, Şili, Çek Cumhuriyeti, Fas, Japonya, Meksika, Slovakya, Hong Kong, Hırvatistan ve Estonya’da da satış rekoru elde etti.

Peugeot, 2018 yılında ciddi bir daralma yaşayan Türkiye’de de pazar payını artırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, "Peugeot Türkiye olarak daralan bir pazarda 2017 yılına oranla 2018 yılında pazar payımızı 0,7 puan arttırarak yüzde 4,2’den yüzde 4,9’a çıkardık. 2017 yılında Türkiye’nin markalar sıralamasında 9’uncu sırada yer alırken 2018 yılında 7’nciliğe yükseldik. Özellikle bu başarıda, satış adetleriyle C-SUV segmentinin podyumunda yer alan Peugeot SUV 3008 modelimizin payı büyük." ifadelerini kullandı.