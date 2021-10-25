Peugeot Sport 40 yaşında

Peugeot Sport, geride kalan 40 yılda pist ve ralli zaferleri kazandı. Dünyanın ilk süreli yarışı olan 1895 Paris-Bordeaux-Paris yol yarışındaki zaferi ile dikkat çeken marka, 5 kez Dünya Ralli Şampiyonluğu (WRC), 3 kez Le Mans 24 Saat zaferi, 7 kez Dakar Rallisi, 1 kez Dünya Rallikros Şampiyonluğu kazandı. Sürücü koltuğunda Sébastien Loeb, Ari Vatanen ve Marcus Grönholm gibi isimler bulundu.

"MOTOR SPORLARI BİZİM İÇİN MİRAS"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Peugeot CEO’su Linda Jackson, motor sporlarının otomobil endüstrisine araştırma ve ilerlemenin hızlandırılması için olağanüstü bir teknoloji laboratuvarı sağladığını dile getirdi.

Jackson, "Motor sporları aynı zamanda modellerimizi pazara sunma ve geleceğin ulaşım planlarını yapma açısından da markamız için önemli bir rol oynuyor. Peugeot Sport’un motor sporlarındaki 40 yılı sadece uzun bir zaferler listesi elde etmekle kalmadı, aynı zamanda gerçek bir gurur kaynağı oldu. Motor sporları bize yol gösteren ve hem bugün hem de gelecekte daha fazla kazanım için bir sıçrama tahtası görevi gören bir miras." ifadelerini kullandı.

205'TEN 9X8'E

Jean Todt tarafından kurulan ve başlangıçta Peugeot Talbot Sport olarak bilinen Peugeot Sport, ikonik otomobiller de üretti.

Peugeot 205 T16, 405 T16, 206 WRC, 306 Maxi ve 905, Peugeot 908, 208 T16 Pikes Peak, 2008 DKR, 3008 DKR ve 208 WRX gibi otomobiller parkurlarda yer aldı. Bu zincirin son halkasını ise Peugeot 9X8 oluşturuyor.

Bugün ise FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası ve Le Mans 24’te mücadele edecek Peugeot 9X8 ile Peugeot Sport’un Hypercar programının merkezinde elektrikliye geçiş yer alıyor.



