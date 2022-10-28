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Peugeot Türkiye'de yeni satış direktörü Efe Tunalıoğlu oldu

28.10.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Peugeot Türkiye Genel Müdürlüğüne Gülin Reyhanoğlu’nun atanmasının ardından Satış Direktörlüğü görevine Efe Tunalıoğlu getirildi.

İSTANBUL (AA) – Peugeot açıklamasına göre, otomotiv ve mobilite dünyasının en büyük grupları arasında yer alan, geleceğin teknolojilerini adapte etme konusunda rol üstlenen Stellantis, Türkiye yapılanmasını kuvvetlendirmeye devam ediyor.

Dare Forward 2030 (2030'a Cesaretle) stratejik plan hedefleriyle büyümesini sürdüren grupta, Reyhanoğlu’nun Peugeot Türkiye Genel Müdürü olarak atanmasının ardından Satış Direktörlüğü görevine Tunalıoğlu getirildi.

Koç Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Efe Tunalıoğlu, Stellantis çatısı altında göreve başlamadan önce 9 seneyi aşkın süre Toyota Türkiye bünyesinde satışla ilgili çeşitli yöneticilik görevlerinde yer aldı.

Kariyerinin ilk dönemlerinde Hyundai Assan ve Mercedes – Benz Türkiye gibi şirketlerde de çalışan Tunalıoğlu, Ekim 2022 itibarıyla Stellantis Türkiye çatısı altındaki yeni görevine başladı.

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Peugeot satış

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